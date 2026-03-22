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Hubschraubereinsatz: Suche nahm ein gutes Ende
Nachdem am Samstag eine vermisste Person im Raum Klagenfurt gesucht wurde, ist nun klar: Die Suchaktion verlief positiv.
Gestern Abend kreiste der Polizeihubschrauber rund um Klagenfurt-Viktring, wir haben berichtet. Eine Person wurde vermisst, und die Polizei war im Sucheinsatz. Nun folgte die Erleichterung. Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte die Landespolizeidirektion: „Die Suche verlief erfolgreich, der Mann wurde aufgefunden.“
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