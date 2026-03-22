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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeihubschrauber am Himmel.
Die vermisste Person wurde gefunden.
Klagenfurt
22/03/2026
Polizei berichtet

Hubschraubereinsatz: Suche nahm ein gutes Ende

Nachdem am Samstag eine vermisste Person im Raum Klagenfurt gesucht wurde, ist nun klar: Die Suchaktion verlief positiv.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(47 Wörter)

Gestern Abend kreiste der Polizeihubschrauber rund um Klagenfurt-Viktring, wir haben berichtet. Eine Person wurde vermisst, und die Polizei war im Sucheinsatz. Nun folgte die Erleichterung. Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte die Landespolizeidirektion: „Die Suche verlief erfolgreich, der Mann wurde aufgefunden.“

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Hubschrauber im Einsatz.
©Leserfoto
Die „Libelle“ flog sehr tief, berichteten Leser.
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