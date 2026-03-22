Kärntner Kanufahrer in Slowenien am Podest

Am zweiten Tag des Saisoneröffungsevents im slowenischen Tacen bei Ljubjlana wurde der Kanu-Slalom auf der Strecke „Polygon ausgetragen. Der Kärntner Max Steinbrenner von der Sportunion Klagenfurt konnte in der Wertungsklasse U18 überzeugen, und landete auf dem zweiten Platz. Nachdem er den ersten Durchgang noch anführte, kostete ihm ein Torfehler im zweiten Lauf zwei Strafsekunden und damit den Sieg.