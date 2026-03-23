Klagenfurt: Rasches Eingreifen verhinderte Schilfbrand-Ausbreitung

Am Sonntag brach in Klagenfurt ein Brand auf einer Schilffläche aus. Durch den Einsatz mehrerer Kräfte konnte das Feuer zeitnah gelöscht und eine weitere Ausbreitung unterbunden werden.

Die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung auf einer rund 100 Quadratmeter großen Schilffläche.

Die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung auf einer rund 100 Quadratmeter großen Schilffläche.

Am späten Sonntagnachmittag wurden die Einsatzkräfte aus Klagenfurt gegen 16:27 Uhr zu einem Brandeinsatz alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache war in einem Außenbereich trockenes Schilf in Brand geraten.

Lage unter Kontrolle gebracht

„Auf einer Fläche von circa 100m2 brannten das Schilf nieder. Durch schnelles Eingreifen unsererseits konnte ein größerer Schaden beziehungsweise Brand verhindert werden“, erklärte die Feuerwehr Haidach/Klagenfurt in den sozialen Medien. Neben der örtlichen Feuerwehr standen zudem die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Polizei im Einsatz. Durch die effiziente Koordination der Einsatzkräfte konnte die Lage zeitnah unter Kontrolle gebracht werden.