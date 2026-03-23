Bauarbeiten lösten Evakuierung in Klagenfurter Geschäft aus
Schrecksekunde am Montagmorgen: In Klagenfurt schlug die Brandmeldeanlage eines Geschäfts an, woraufhin das Gebäude sofort geräumt wurde.
Am Montagvormittag kam es in einem Geschäft in Klagenfurt zu einem Einsatz der Einsatzkräfte. Gegen 9:13 Uhr schlug die automatische Brandmeldeanlage Alarm, woraufhin das Gebäude umgehend geräumt wurde.
Anlage wurde zurückgestellt
Beim Eintreffen der Feuerwehr Haidach war das Geschäft bereits vollständig evakuiert. Die Einsatzkräfte konnten jedoch schnell Entwarnung geben. „Nach der Erkundung stand fest, dass ein Rauchmelder im hinteren Bereich des Gebäudes durch Bauarbeiten ausgelöst wurde“, erklärte die Feuerwehr Haidach / Klagenfurt in den sozialen Medien. Nachdem die Anlage zurückgestellt wurde, konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Es wurden keine Personen verletzt.