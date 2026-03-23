Bilanz zeigt: Klagenfurter Feuerwehren retten fast jeden Tag ein Leben

2025 rettete Klagenfurts Feuerwehr fast täglich einen Menschen. Bei 2.945 Einsätzen stiegen besonders technische Hilfeleistungen und Wasserdienste an. 166 Jugendliche sichern zudem die Zukunft der Wehr, wie eine Bilanz zeigt.

Die Statistik der Klagenfurter Feuerwehren für das Jahr 2025 verdeutlicht eine Verschiebung der Einsatzschwerpunkte. Mit insgesamt 2.493 Ausrückungen der Berufsfeuerwehr (BF) und 452 Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren (FF) bleibt die Belastung auf hohem Niveau. Besonders prägnant: Statistisch gesehen wurde im vergangenen Jahr fast jeden Tag eine Person gerettet – insgesamt 272.

Fokus auf technische Hilfe und Wasserrettung

Während Brände weiterhin zum Kerngeschäft gehören, nehmen technische Hilfeleistungen und Spezialeinsätze zu. Die BF verzeichnete 1.416 technische Einsätze, darunter Türöffnungen und Unwettereinsätze. Auffällig ist der Anstieg bei den Tauch- und Wasserdiensten um rund 27 Prozent. „Seit 2001 bin ich Feuerwehrreferent. In dieser Zeit hat sich sehr viel verändert, vor allem die Herausforderungen, mit denen die Feuerwehr konfrontiert ist. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren haben sich sehr stark weiterentwickelt. Ich bedanke mich für diesen unermüdlichen Einsatz im Dienste unserer Bevölkerung“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Prävention und ehrenamtliches Engagement

Hinter den Kulissen leistete der vorbeugende Brandschutz knapp 6.000 Sachverständigen-Tätigkeiten. Technologisch setzt die Wehr verstärkt auf Drohnen zur Personensuche und Waldbrandbekämpfung sowie auf Autarkie bei Blackouts. Das Sicherheitsnetz der Stadt wird maßgeblich durch das Ehrenamt gestützt: Die zehn Freiwilligen Feuerwehren leisteten über 50.000 Arbeitsstunden. Ein positiver Trend zeigt sich beim Nachwuchs: 166 Mitglieder zählt die Feuerwehrjugend derzeit, was die personelle Basis für die kommenden Jahre sichert.