Zeit-Wirrwarr: Warum Klagenfurts Kult-Uhr stillsteht

Seit über einem Jahr liefert die ikonische Uhr am Marktplatz kein verlässliches Bild. Zwischen Sparzwang und Reparaturstau sucht die Stadt nun nach einer langfristigen Lösung.

Die vier Ziffernblätter der markanten Würfeluhr zeigen seit Monaten unterschiedliche Zeiten oder stehen komplett still. Eine zeitnahe Instandsetzung scheiterte bislang an den Kosten.

Die vier Ziffernblätter der markanten Würfeluhr zeigen seit Monaten unterschiedliche Zeiten oder stehen komplett still. Eine zeitnahe Instandsetzung scheiterte bislang an den Kosten.

Die markante Würfeluhr am Klagenfurter Benediktinermarkt wartet weiterhin auf eine Instandsetzung. Seit über einem Jahr liefern die vier Ziffernblätter ein widersprüchliches Bild: Während einige Zeiger stillstehen, zeigen andere unterschiedliche Uhrzeiten an. Wie der ORF berichtet, verzögerte sich die Reparatur bislang aus Budgetgründen.

Was aus dem Würfel werden soll

Man befinde sich derzeit in einer Prüfungsphase, um eine wirtschaftlich nachhaltige Lösung zu finden. Im Raum stehen dabei verschiedene Szenarien: Neben dem Abschluss eines langfristigen Wartungsvertrags werden auch der komplette Austausch des Uhrwerks oder eine Neuanschaffung der gesamten Konstruktion in Erwägung gezogen. Nachdem frühere Versuche ohne dauerhaften Erfolg blieben, betont die Stadt, dass eine dauerhafte Lösung erfolgen soll.