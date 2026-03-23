KAC führt zweimal – doch Fehervar dreht die Partie

Vor Spielbeginn war klar: Dieses Duell hat Gewicht. Nach vier Spielen stand es 2:2 in der Viertelfinal-Serie zwischen dem KAC und Fehervar. Beide Teams lieferten sich bisher enge Partien auf Augenhöhe. Die Ungarn hatten zuletzt zuhause knapp die Oberhand behalten und sich den Ausgleich gesichert. Nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung. Für den KAC bedeutete das: Zurück nach Klagenfurt und neu ansetzen.

Früher Treffer im 1. Drittel

Der KAC erwischte den besseren Start in die Partie. In der 7. Minute traf Raphael Herburger zum 1:0 und sorgte damit für die frühe Führung der Klagenfurter. Mit diesem Treffer nahm das Spiel rasch an Fahrt auf. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: In der 16. Minute gelang Fehervar der Ausgleich. Nach einem Scheibenverlust des KAC nutzte Justin Richards die Situation und traf per Abpraller zum 1:1. Damit war im ersten Drittel wieder alles offen. Beide Teams gingen mit einem Unentschieden in die Pause.

2. Drittel: Offener Schlagabtausch

Auch im zweiten Drittel blieb das Spiel umkämpft, doch der KAC setzte den nächsten Akzent. In der 29. Minute sorgte Mathias From für die erneute Führung. Nach einem schnellen Gegenangriff zog er ab und platzierte die Scheibe mit einem präzisen Handgelenksschuss im rechten Kreuzeck. Damit stellte der KAC auf 2:1 und holte sich die Führung zurück. Doch die Antwort der Gäste folgte wenig später. In der 34. Minute nutzte Fehervar einen Fehler im Angriffsdrittel der Klagenfurter eiskalt aus. Nach einem Fehlpass an der blauen Linie lief Trevor Cheek alleine auf Goalie Dahm zu und stellte auf 2:2. Damit blieb die Partie im zweiten Drittel völlig offen.

Fehervar zieht im 3. Drittel davon

Der Schlussabschnitt begann aus Sicht des KAC alles andere als ideal. In der 44. Minute gingen die Gäste erstmals in Führung. Ole Andersen zog aus der Distanz ab und traf mit einem Wristshot zum 2:3 für Fehervar. Damit kippte die Partie zugunsten der Ungarn. Nur wenige Minuten später legten die Gäste nach. In der 47. Minute nutzte Anze Kuralt einen weiteren Scheibenverlust der Klagenfurter und stellte auf 2:4. Fehervar präsentierte sich in dieser Phase äußerst effizient und baute die Führung weiter aus. Doch der KAC meldete sich zurück: In der 50. Minute verkürzte Mathias From im Powerplay auf 3:4. Damit blieb die Partie bis zum Schluss spannend, doch Fehervar brachte die Führung über die Zeit und stellte in der Serie auf 3:2.