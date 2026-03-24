Platz 1 für Klagenfurt: Beste Paket-Zustellbasis Österreichs

Erfolg für die Klagenfurter Post! Sie gewannen Platz 1, denn sie zeigten die beste Leistung und Qualität aller Paket-Zustellbasen in ganz Österreich.

Die Österreichische Post würdigt jährlich die Leistungen ihrer besten Zustellbasen, Logistikzentren und LKW-Fahrer. In diesem Jahr ging die begehrte Auszeichnung an die Paket-Zustellbasis in Klagenfurt. Das dortige Team sicherte sich den ersten Platz.

Logistik Awards

Die Verleihung des Logistik Awards fand im Logistikzentrum Salzburg in Wals-Siezenheim statt. Die Sieger aus den Bereichen Logistikzentren, Zustellbasen und Transportlogistik (LKW-Fahrer*innen) wurden dabei gebührend gefeiert. Durch die Verleihung führte Sport- und TV-Moderatorin Karina Toth. Stargast und Motivationsredner war Ex-Tennisprofi Alex Antonitsch. Er gab Einblicke in seine Karriere und verriet, was die Postler vom Profi-Tennis für ihren Alltag lernen können.