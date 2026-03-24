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Bild auf 5min.at zeigt die Post-Gewinner
Toll: die Klagenfurter Post holte sich Platz 1!
Klagenfurt
24/03/2026
Gratulation!

Platz 1 für Klagenfurt: Beste Paket-Zustellbasis Österreichs

Erfolg für die Klagenfurter Post! Sie gewannen Platz 1, denn sie zeigten die beste Leistung und Qualität aller Paket-Zustellbasen in ganz Österreich.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)

Die Österreichische Post würdigt jährlich die Leistungen ihrer besten Zustellbasen, Logistikzentren und LKW-Fahrer. In diesem Jahr ging die begehrte Auszeichnung an die Paket-Zustellbasis in Klagenfurt. Das dortige Team sicherte sich den ersten Platz.

Logistik Awards

Die Verleihung des Logistik Awards fand im Logistikzentrum Salzburg in Wals-Siezenheim statt. Die Sieger aus den Bereichen Logistikzentren, Zustellbasen und Transportlogistik (LKW-Fahrer*innen) wurden dabei gebührend gefeiert. Durch die Verleihung führte Sport- und TV-Moderatorin Karina Toth. Stargast und Motivationsredner war Ex-Tennisprofi Alex Antonitsch. Er gab Einblicke in seine Karriere und verriet, was die Postler vom Profi-Tennis für ihren Alltag lernen können.

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Die Klagenfurter Post holte sich Platz 1!
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