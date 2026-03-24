Magistratstankstelle in Klagenfurt: Wird sie wieder öffnen?

Tanken wurde zum Luxusgut. In Klagenfurt gab es früher die Magistratstankstelle. Doch wird sie denn irgendwann wieder geöffnet?

Die Spritpreise explodieren in ganz Österreich. Viele Kärntner fahren nach Slowenien, um zu tanken. Die Villacher haben die Stadttankstelle als kleinen Ausweg. Aber was ist mit den Klagenfurtern?

Magistratstankstelle in Klagenfurt

Während die Villacher ihre Stadttankstelle haben, gehen die Klagenfurter leer aus. Die dortige Magistratstankstelle wurde im Oktober 2023 geschlossen. Vizebürgermeister Patrick Jonke verlangt die sofortige Wiedereröffnung. Doch wird das passieren? 5 Minuten hat sich erkundigt.

Statement zur Magistratstankstelle

Seitens der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) heißt es bezüglich Wiedereröffnung Magistratstankstelle Folgendes: „Die Nutzung der Magistratstankstelle kann ausschließlich als Betriebstankstelle sowie als strategische Reserve der Stadt Klagenfurt für den Einsatz in Krisensituationen erfolgen. Eine rasche Wiedereröffnung der Tankstelle für die Öffentlichkeit ist nicht umsetzbar“. Das Unternehmen meint, dass die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen dafür nicht gegeben sind, und die Inbetriebnahme würde zudem hohe Investitionskosten verlangen. „Die Investitionskosten müsste die Stadt Klagenfurt als juristische Eigentümerin der Magistratstankstelle trage“, so abschließend. Konkret heißt das, dass Klagenfurt momentan weiterhin auf eine eigene Magistratstankstelle verzichten muss.