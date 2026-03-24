Tödliches Sexspiel: Höhere Strafen für Kärntner

Nachdem in Kärnten ein Mann bei einem Sexspiel gestorben ist, wurde das Strafmaß für den Beschuldigten nun verschärft. Wie das Oberlandesgericht Graz (OLG) am Dienstag bekannt gab, wurde die bisherige Strafe um eine bedingte Freiheitsstrafe von drei Monaten ergänzt. Diese tritt zusätzlich zu der bereits verhängten Geldstrafe in Höhe von 1.400 Euro (200 Tagessätze zu je sieben Euro) in Kraft.

OLG entschied anders

Am Landesgericht Klagenfurt bekam der Angeklagte eine Geldstrafe. Die Staatsanwaltschaft legte gegen das Urteil Berufung ein und heute, am 24. März, fand dazu der fortgeführte Prozess in Graz statt. In der ersten Instanz war das Gericht noch von einer fahrlässigen Tötung ausgegangen, verneinte jedoch eine grobe Fahrlässigkeit mit der Begründung, das Opfer sei „mit erheblicher Selbstbeteiligung“ verstorben. Das Oberlandesgericht Graz bewertete die Rechtslage nach einer Berufung der Staatsanwaltschaft jedoch neu: Die Tat wurde nun als grob fahrlässige Tötung eingestuft, da eine „ungewöhnliche Sorgfaltswidrigkeit“ vorlag, wie das Gericht auf APA-Anfrage bestätigte. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

Was geschehen ist

Im Oktober 2024 endete ein Sex-Spiel in Klagenfurt tödlich. Ein 64-jähriger Pensionist aus Kärnten steht deshalb vor Gericht. Er soll seinen Partner bei einem Würge-Spiel zu fest gedrückt haben. Der 37-jährige Partner bekam keine Luft mehr und starb an Sauerstoffmangel. Man fand das Opfer leblos im Bett. Die Matratze war mit einer Plastikfolie abgedeckt. Der Mann lag mit dem Gesicht nach unten auf einem Kissen. Er hatte noch einen Knebel um den Hals.