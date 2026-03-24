Klagenfurter Finanzchef wechselt in die Privatwirtschaft

Nach fast 30 Jahren im Magistrat bricht für Christoph Wutte eine neue Ära an. Der Leiter der Finanzabteilung verlässt die Stadtverwaltung im Herbst, um eine neue Herausforderung anzunehmen.

Nach fast drei Jahrzehnten im öffentlichen Dienst steht im Klagenfurter Rathaus eine markante personelle Veränderung an: Christoph Wutte, Leiter der Abteilung Finanzen, wird die Stadtverwaltung verlassen. Ab Herbst schlägt er einen neuen Weg in der Privatwirtschaft ein, bleibt dem Magistrat jedoch noch bis Ende September erhalten. Finanzreferentin Stadträtin Constance Mochar würdigte Wuttes langjähriges Engagement und seine Fachkenntnis, die den Haushalt der Landeshauptstadt über Jahre maßgeblich mitgeprägt haben.

Verlasse den Magistrat im besten Einvernehmen

Sie hob dabei insbesondere seine strategische Kompetenz und Professionalität hervor. „Dieser Schritt verdient Anerkennung, denn die Suche nach beruflicher Weiterentwicklung, Stabilität und einem förderlichen Arbeitsumfeld ist nachvollziehbar und legitim“, sagt die für Finanzen zuständige politische Referentin der Landeshauptstadt Klagenfurt, Stadträtin DI Constance Mochar, die vor allem Wuttes „strategische Kompetenz, seine Innovationskraft und sein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein“ schätzt. „Gerade in einem zunehmend komplexen und herausfordernden Arbeitsumfeld waren seine Professionalität und sein Weitblick von besonderem Wert. Sein Weggang stellt daher einen spürbaren Verlust dar“, so Mochar. Wutte selbst betont, dass die Entscheidung für den Wechsel rein persönlicher Natur sei und er sich auf die kommenden Aufgaben freue. „Ich verlasse den Magistrat im besten Einvernehmen und ausschließlich aus privaten Gründen. Der Grund liegt in einer sehr interessanten neuen beruflichen Herausforderung.“

„Veränderung ist ein mutiger Schritt“

Während die Stadtverwaltung den Abschied als Verlust wertet, blickt man dem Wechsel mit Respekt entgegen: „Veränderung ist ein mutiger Schritt, und ich freue mich, dass er eine Aufgabe gefunden hat, in der seine Fähigkeiten geschätzt und seine Potenziale weiter entfaltet werden können“, so Mochar abschließend.