FC Kabul siegt in Viktring: 20 Jahre Integrationsfußball wurden gefeiert

Das 20. DSG-Integrationsfußballturnier in Viktring vereinte sportlichen Ehrgeiz mit Fair Play. Trotz hitziger Finale-Emotionen siegte der FC Kabul, während DI SUPALIGA den Erwin-Joham-Preis erhielt.

Zehn Teams kämpften nicht nur um den Turniersieg, sondern auch um die Qualifikation für den Homeless World Cup 2026 in Mexiko.

Zehn Teams kämpften nicht nur um den Turniersieg, sondern auch um die Qualifikation für den Homeless World Cup 2026 in Mexiko.

Die Sporthalle Viktring wurde am 21. März zum Schauplatz einer besonderen Premiere: Das 20. Integrationsfußballturnier der DSG Kärnten fand erstmals ohne seinen verstorbenen Gründer Erwin Joham statt. Zehn Teams kämpften nicht nur um den Turniersieg, sondern auch um die Qualifikation für den Homeless World Cup 2026 in Mexiko.

Hohe Emotionalität im Finale

Unter der Leitung von Obmann Ernst Nagelschmied und Barbara Jenko bot der Tag sportliche Höchstspannung. Dass Fußball pure Leidenschaft ist, zeigte sich in einer teils hitzigen Atmosphäre, die den Schiedsrichtern Roman Weger und Edin Avdic (KFV) alles abverlangte. Aufgrund der hohen Emotionalität wurde das Finale beim Stand von 0:2 vorzeitig beendete. Ein Höhepunkt war die Verleihung des ersten Erwin-Joham-Fair-Play-Preises. Diesen sicherte sich das Team DI SUPALIGA, das trotz des großen Ehrgeizes auf dem Platz durch Besonnenheit und Respekt überzeugte. Den sportlichen Gesamtsieg holte sich der FC Kabul. Neben dem Platz markierte das Turnier zudem einen personellen Wechsel: Die DSG verabschiedete den langjährigen Hallenwart Wolfgang Wadl und hieß seine Nachfolgerin Irene Tautscher herzlich willkommen.

©DSG Kärnten DI SUPALIGA sicherte sich den ersten Erwin Joham Fair-Play-Preis

Endresultat 1. FC Kabul

2. AtomikBau

3. MNK Bubamaara

4. FC Barca

5. FC Careleaver

6. FC Transilvania

7. StreetfootbALL Austria/HWC

8. DI SUPALIGA

9. Streetwork Villach

10. Pueblo Unido

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 19:17 Uhr aktualisiert