Roboter tankt am See – Pacher kontert: Pörtschach verschläft Koralmbahn!

Knapp 300 Branchenvertreterinnen und -vertreter kamen am Dienstag ins Casineum Velden und Hotel Post Wrann, um der Tourismusregion Wörthersee-Rosental neuen Schwung zu geben. Unter dem Motto „RECHARGE – In Zeiten der Kontraste“ drehte sich alles um frische Impulse, innovative Ansätze und konkrete Ideen für die Zukunft des Tourismus.

Roboter-Kampagne als Symbol für neuen Aufbruch

Bereits am Nachmittag gab es praxisnahe Einblicke: Ein Workshop mit feratel widmete sich der Wörthersee Plus Card und der SEEBUDDY CARD, parallel lud eine Fachmesse unter dem Titel „Ein Aufladen für deinen Tourismusbetrieb“ zum Austausch mit Partnern und Dienstleistern ein. Der Höhepunkt des Abends war die Präsentation der neuen Imagekampagne. Im Mittelpunkt steht ein Roboter, der durch seinen Aufenthalt in der Region Wörthersee-Rosental neue Energie schöpft, seine „Batterien auflädt“ und dabei zunehmend menschlicher wird – ein starkes Sinnbild für das Leitthema „RECHARGE“.

©Nestelbacher/WRTG „Gerade in Zeiten der Kontraste braucht es frische Impulse, Mut zu neuen Ideen und den offenen Austausch innerhalb der Branche“, betont Geschäftsführer Peter Peschel.

Peschel: „Frische Impulse!“

Geschäftsführer Peter Peschel eröffnete den inhaltlichen Teil mit einem Rückblick auf das vergangene Tourismusjahr und gab zugleich einen Ausblick auf kommende Entwicklungen und Herausforderungen. Er betonte: „Das Tourismus-Symposium ist für uns eine wichtige Plattform, um gemeinsam mit unseren PartnerInnen neue Perspektiven zu entwickeln und die Zukunft des Tourismus aktiv zu gestalten. Gerade in Zeiten der Kontraste braucht es frische Impulse, Mut zu neuen Ideen und den offenen Austausch innerhalb der Branche.“

Neues Print-Magazin „Roy“

Weitere Highlights waren das neue Print-Magazin „Roy“, ein Wendemagazin, das bewusst auf Authentizität setzt und mit inspirierenden Geschichten sowie spannenden Selbstversuchen einen ungewöhnlichen, persönlichen Zugang zur Region bietet. Service-Expertin Sabine Hübner lieferte in ihrer Keynote „Service als Powerbank für Gäste und Mitarbeitende“ neue Denkanstöße. Den stimmungsvollen Abschluss bildeten ein musikalischer Ausklang mit Sängerin Julia Steen sowie kulinarische Highlights von See.Ess.Spiele-Koch Marcel Vanic vom Casinorestaurant „Die Yacht“. Die gesamte Veranstaltung wurde als Green Event durchgeführt.

Pacher schießt quer: Die Koralmbahn-Chance droht zu verpuffen

Während in Velden die Stimmung auf „Aufladen“ stand, sieht FPÖ-Gemeindevorstand Florian Pacher nur wenige Kilometer entfernt in Pörtschach dringenden Handlungsbedarf. Die neue Koralmbahn eröffnet aus seiner Sicht enormes Potenzial für zusätzliche Gäste – besonders Tagestouristen aus dem Großraum Graz und der Steiermark. Doch bisher werde diese Chance kaum genutzt. „Die Koralmbahn bringt enormes Potential für unseren Heimatort. Jetzt braucht es endlich konkrete Maßnahmen, damit Pörtschach davon auch tatsächlich profitiert“, erklärte Pacher. Er kritisiert, dass die Positionierung von Pörtschach im Hinblick auf die schnelle und direkte Erreichbarkeit des Wörtherseeraums, insbesondere aus dem Großraum Graz, noch kaum wahrnehmbar sei. Besonders im Tagestourismus sieht er wichtige Chancen für zusätzliche Gäste und mehr Wertschöpfung.

Das konkrete FPÖ-Maßnahmenpaket

In der Gemeinderatssitzung stellte die FPÖ daher ein schnell umsetzbares Maßnahmenpaket vor, das den Tagestourismus in Pörtschach in Zusammenhang mit der Koralmbahn forcieren soll. Pacher fordert: „Wir müssen die Tagesgäste bereits am Bahnhof in Empfang nehmen und ihnen schon dort zeigen, was Pörtschach zu bieten hat. In wenigen Gehminuten ist man dann beim Wörthersee und dem wunderschönen Promenadenbad.“ Das konkrete Maßnahmenpaket umfasst mehrere sofort umsetzbare Ideen: So soll ein Koralmbahnbonus eingeführt werden, bei dem der Eintrittspreis ins Promenadenbad gegen Vorlage eines ÖBB- oder Westbahn-Tagestickets in Form eines tagesgültigen Gastro-Gutscheins refundiert wird – zunächst als Pilotprojekt. Zusätzlich ist ein Wörthersee-Welcome-Center direkt am Bahnhof Pörtschach geplant, ausgestattet mit Infodisplay und digitalen See-Wegweisern, die den Gästen sofort verraten, wo der See liegt und welche Lokale gerade geöffnet haben. Für mehr Komfort soll in den frequenzstärksten Zeiten ein gratis Shuttle-Service, etwa ein Bummelzug, die Tagesgäste vom Bahnhof direkt zum Promenadenbad bringen. Abgerundet wird das Paket durch die gemeinsame Entwicklung spezieller Tagestourismus-Angebote mit den örtlichen Betrieben, wie zum Beispiel Picknick am See. Pacher appelliert eindringlich: „Pörtschach darf das Thema nicht weiter verschlafen und es ist nun rasches Handeln gefragt, damit die neue Frequenz der Koralmbahn auch in unserem Ort ankommt.“