Stabwechsel in Feistritz im Rosental: Wolfram Ogris ist neuer Ortschef

In der heutigen Gemeinderatssitzung wurde Wolfram Ogris mit klarer Mehrheit zum neuen Bürgermeister gewählt. Er folgt auf Sonya Feinig, die die Marktgemeinde über zwei Jahrzehnte lang geprägt hat.

Abschied nach 22 Jahren an der Spitze

Nach 38 Jahren im Gemeindedienst und 22 Jahren als Ortschefin übergibt Feinig ein gut bestelltes Haus. Landeshauptmann Peter Kaiser würdigte ihren Einsatz: „Mit Sonya Feinig verlässt nicht nur eine ebenso engagierte wie erfolgreiche Bürgermeisterin die politische Bühne, sondern eine enge politische Weggefährtin und Freundin. Sonya hat die Gemeinde Feistritz im Rosental gemeinsam mit ihrem Team nachhaltig geprägt und erfolgreich und umsichtig gelenkt.“ Landesrat Daniel Fellner ergänzte: „Sonya Feinig hat ihre Gemeinde über Jahrzehnte mit großem Engagement geführt und war für viele Menschen weit mehr als nur Bürgermeisterin – sie war die Bürgermeisterin der Herzen.“ Der erfahrene Kommunalpolitiker ist seit 2015 im Gemeinderat aktiv.

Fokus auf die Zukunft

Der neue Bürgermeister will auf Stabilität und ein starkes Miteinander setzen. Seine Schwerpunkte liegen vor allem in der Finanzpolitik und der modernen Infrastruktur. „Es ist mir eine große Ehre, dieses Amt übernehmen zu dürfen. Ich sehe es als Auftrag, für die Menschen da zu sein und gemeinsam Lösungen zu finden“, so Ogris. „Feistritz im Rosental soll sich weiterhin positiv entwickeln – als lebenswerte Gemeinde für Familien, Vereine und Betriebe. Meine Schwerpunkte liegen in einer soliden Finanzpolitik, einer starken Infrastruktur und einem guten Miteinander in unserer Gemeinde.“