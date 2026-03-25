„Stau und Zeitverlust“ möglich: Sanierungen in der Pischeldorfer Straße

Abschnittsweise muss eine Fahrbahn auf einer Länge von etwa 50 Metern gesperrt werden." Es kann in Stoßzeiten zu Stau und Zeitverlust kommen. Die Bauarbeiten dauern noch bis Mitte April", heißt es vonseiten der Stadt.

Ein Bereich in der Pischeldorfer Straße wird saniert, weshalb ein Teil gesperrt werden muss.

Ein Bereich in der Pischeldorfer Straße wird saniert, weshalb ein Teil gesperrt werden muss.

Derzeit werden in der Pischeldorfer Straße wieder Adaptierungs- und Sanierungsarbeiten bei den Entwässerungsanlagen durchgeführt. Die Bauarbeiten erfolgen abschnittsweise, so vonseiten der StadtKommunikation.

Diese Bereiche sind betroffen

Betroffen sind die Bereiche auf Höhe Strinbergstraße, zwischen 1.-Mai-Gasse und Manhartstraße sowie zwischen Semmelweisgasse und Welzenegger Straße. Abschnittsweise muss jeweils eine Fahrbahn auf einer Länge von circa 50 Metern gesperrt werden. Die Verkehrsregelung erfolgt durch Verkehrsregler bzw. Baustellenampelanlage. Vor allem in den Stoßzeiten ist mit Stau und Zeitverlust in beiden Fahrtrichtungen zu rechnen. Die Bauarbeiten dauern noch bis etwa Mitte April 2026 an, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 14:44 Uhr aktualisiert