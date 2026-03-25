Meisterschaften: LAC-Geherteam holte gleich drei Titel

Das LAC-Geherteam durfte bei den österreichischen Meisterschaften in Hallein jubeln. In Salzburg holten die LACler gleich drei Titel und einen zweiten Platz.

In der Klasse U20 durfte sich Marlen Staudacher über Gold freuen, das Nachwuchstalent ging die fünf Kilometer in 24.50 Minuten. Bei den Frauen war Ulrike Striednig eine Nummer für sich, heißt es vom Verein. Die Athletin holt nicht nur W65-Gold, sondern verbesserte auch den Landesrekord ihrer Altersklassen auf 1:06:36 Stunden.

LAC Klagenfurt freut sich über großartige Leistungen

Für das dritte Gold sorgte Walter Jakobitsch. Der M75-Athlet verbesserte dabei auch seine persönliche Bestleistung auf 1:13:15 Minuten. Ein zweiter Platz von Beate Jung-Dräbing (1:25:15 Stunden) rundete das mehr als erfreuliche LAC-Ergebnis perfekt ab (alle Masters-Leistungen: 10 Kilometer), teilt der Verein abschließend mit.