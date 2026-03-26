Großeinsatz in Ferlach: Dachstuhl brennt lichterloh

In der Nacht auf Donnerstag wurden mehrere Feuerwehren zu einem Brand bei einem Wohngebäude alarmiert. Der Einsatz forderte zahlreiche Kräfte.

Gegen 1.17 Uhr rückten Einsatzkräfte in die Arbeiterheimgasse (Ferlach) aus. Die Polizei berichtet dazu: „Das unbewohnte Haus, bei dem die Renovierungsarbeiten kurz vor dem Abschluss standen, befand sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand“. Neben der Freiwillige Feuerwehr Ferlach standen auch die Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer, die Feuerwehr Ressnig sowie die Freiwillige Feuerwehr Unterbergen im Einsatz. Gemeinsam gelang es den Kräften, ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser sowie ein Nebengebäude zu verhindern, das berichtet die FF Ferlach auf Social Media. Laut Polizei standen rund 50 Kräfte im Einsatz. „Das benachbarte Wohnhaus wurde aus Sicherheitsgründen evakuiert, die Anwohner wurden vom Rettungsdienst versorgt“, heißt es. Eine Brandursache ist aktuell nicht bekannt. Durch den Brand entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Weitere Erhebungen werden geführt.

©FF Ferlach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2026 um 07:17 Uhr aktualisiert