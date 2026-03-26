Ein echtes Highlight für Kärntens Eventsommer kündigt sich an: Mit Gigi D’Agostino kommt am 26. Juli 2026 eine Legende der internationalen Dance-Szene auf die Schlosswiese Moosburg.

Kinder der 90er werden sich freuen. Tausende Musikfans werden erwartet, wenn Gigi D’Agostino auf die Bühne in Moosburg kommt. Seine Welthits wie „L’Amour Toujours“, „Bla Bla Bla“, „The Riddle“ und „In My Mind“ sind den meisten Leuten ein Begriff.

Eine Nacht nach dem Konzert von Seiler & Speer

Bereits in der Nacht zuvor zeigt sich die Wandlungsfähigkeit der Location. Nach dem zweiten Konzert von Seiler & Speer wird die Bühne über Nacht neu inszeniert und verwandelt sich rechtzeitig zum Sonntag in einen großflächigen Dancefloor unter freiem Himmel, heißt es in einer aktuellen Aussendung von Semtainment. Der Ticketverkauf startet morgen (Freitag, 27. März) um 10 Uhr auf Semtainment, ÖTicket sowie in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2026 um 12:24 Uhr aktualisiert