Ein Jahr „Haus Magdalena“: Stadt und Caritas ziehen positive Bilanz

Vor gut einem Jahr übernahm die Caritas Kärnten das städtische Seniorenheim Hülgerthpark. Seitdem konnte sich das Pflegewohnhaus „Haus Magdalena“, so der neue Name, erfolgreich weiterentwickeln, so vonseiten der Stadt Klagenfurt.

Die Kooperation zwischen der Stadt Klagenfurt und Caritas Kärnten verlief außerordentlich positiv und konstruktiv, heißt es in einer Aussendung der StadtKommunikation. Die Übergangsphase wurde gemeinsam getragen, Herausforderungen rasch und partnerschaftlich gelöst. Sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter erlebten spürbare Stabilität.

Finanzieller Abgang geringer als erwartet

„Seitens der Stadt konnten wir das Projekt erfolgreich abschließen. Erfreulich ist auch, dass der prognostizierte Abgang für die Stadt deutlich geringer als erwartet ist. Wir freuen uns, dass wir mit der Caritas Kärnten einen professionellen Partner gefunden haben, der das Haus Magdalena im Sinne der Stadt Klagenfurt weiterführen wird,“ so Bürgermeister Christian Scheider.

„Wir freuen uns sehr“

„Wir freuen uns sehr, dass wir das Pflegewohnhaus Haus Magdalena seit der Übernahme im Jänner 2025 erfolgreich weiterentwickeln konnten. Das Haus ist voll belegt und das Team ist unter der neuen Leitung von Ina Dzino gut aufgestellt und hoch motiviert. Als Caritas Kärnten ist es unser Anspruch, Menschen in ihrem Alltag bestmöglich zu begleiten und ihnen ein würdevolles Leben im Alter zu ermöglichen. Mit dem geplanten Neubau des Hauses werden wir diesen Weg konsequent weitergehen und in den kommenden Jahren neue Maßstäbe in der stationären Betreuung und Pflege setzen,“ erklärt Caritas-Direktor Ernst Sandriesser. Auch die Bewohner seien mit der Neuübernahme sehr zufrieden: „Die Entwicklung von Haus Magdalena hat im ersten Jahr nach der Übernahme einen erfreulichen Verlauf genommen. Die vorher schon sehr guten Abläufe wurden beibehalten und optimiert. Neue Ideen behutsam und professionell vorgenommen. Wir sind zufrieden und dankbar“, so Bewohnersprecher Hubert Menschick.

Planung, Bauarbeiten und Übersiedelung

Im Jahr 2026 erfolgt die Detailplanung für das neue sechsstöckige Pflegewohnhaus. Die konkreten Bau- und Errichtungsarbeiten sind für 2027 und 2028 geplant. Mit Ende 2029 visiert die Caritas Kärnten die Übersiedelung des bestehenden Haus Magdalena mit allen Bewohnern und Mitarbeitern an, heißt es weiter. Im neu errichteten Gebäude werden, wie bisher auch, drei Betreuungsformen – Pflegewohnhaus, Altenwohnheim und betreutes Wohnen – angeboten. Zusätzlich sind ein stationäres Hospiz und die Integration einer Tagesstätte geplant. Eine eigene Küche wird für frisch gekochtes Essen sorgen. Mit diesem umfassenden Ausbau setzt die Caritas Kärnten neue Akzente in der Pflege und stärkt ihre Vorreiterrolle als innovative und verlässliche Partnerin in der Betreuung älterer Menschen nachhaltig, wird abschließend mitgeteilt.