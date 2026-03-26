Kärntner Langstreckenläufer bekommt goldenes Sportehrenzeichen

Thomas Messner ist Kärntner Rekordhalter im zehn-Kilometer-Straßenlauf, Halbmarathon-Staatsmeister und Gewinner des Vienna City Halbmarathons. Bei der Sportehrenzeichenverleihung Ende des Vorjahres konnte er aus terminlichen Gründen nicht anwesend sein. Am Montag wurde die Ehrung aber im Klagenfurter Rathaus offiziell nachgeholt, heißt es in einer Aussendung der StadtKommunikation.

Würdigung der sportlichen Leistungen und Erfolge

Sportstadträtin Constance Mochar verlieh dem Wahl-Klagenfurter in Würdigung und Anerkennung seiner sportlichen Leistungen und Erfolge das Sportehrenzeichen der Landeshauptstadt in Gold. „Thomas Messner zeigt uns eindrucksvoll, wie weit man mit Disziplin, Leidenschaft und unerschütterlichem Einsatz kommen kann. Seine herausragenden Leistungen sind ein starkes Signal für den österreichischen Laufsport und ein großer Gewinn für unsere Sportstadt Klagenfurt. Thomas inspiriert unsere Jugend, setzt neue Maßstäbe und beweist, dass konsequente Arbeit zu außergewöhnlichen Erfolgen führt. Ich gratuliere von Herzen und wünsche ihm für die kommenden Wettkämpfe weiterhin Mut, Stärke und viele weitere beeindruckende Momente“, betonte Mochar.

Erfolgsbilanz spricht für sich

Messners Erfolgsbilanz von 2025 kann sich sehen lassen. Beim Grazer Winterrun im Februar lief er in 29:34 Minuten einen neuen Kärntner Rekord im zehn-Kilometer-Straßenlauf. Er verbesserte damit die von ihm im Herbst 2024 aufgestellte bisherige Bestzeit um 26 Sekunden. Im März krönte er sich beim Halbmarathon in Wels zum Staatsmeister und holte in 1:07:46 Stunden Gold. Einen Monat später gewann Messner auch noch den Halbmarathon im Rahmen des Vienna City Marathons 2025 mit einer Zeit von 1:04:22 Stunden. Danach musste er verletzungsbedingt mehr als ein halbes Jahr pausieren, bevor er sein Comeback heuer im März beim zehn-Kilometer-Straßenlauf in Wien gab. Der Sieg in einer Zeit von 30:10 Minuten markierte einen positiven Meilenstein an Messners Weg zurück. Mittlerweile ist er wieder schmerzfrei und bereitet sich auf die nächsten Wettläufe intensiv vor, wird abschließend mitgeteilt.