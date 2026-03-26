Klagenfurt: Grabungsarbeiten sorgen für Bus-Umleitungen stadteinwärts

Aufgrund von Grabungsarbeiten gibt es Umleitungen im Busverkehr bei den Linien 1 und 20. Hier bekommst du einen Überblick.

Zwischen Montag, 30. März und Samstag, 4. April, finden in der Radetzkystraße und Sterneckstraße Grabungsarbeiten statt. Dadurch kommt es stadteinwärts zu Umleitungen.

Die KMG Linie 1 fährt nach der Haltestelle Volksschule Kreuzbergl über die Khevenhüllerstraße und Koschatstraße auf den Heiligengeistplatz. Die KMG Linie 20 fährt stadteinwärts nach der Haltestelle Rizzistraße über die Ferdinand-Jergitsch-Straße und ebenfalls über die Koschatstraße zum Heiligengeistplatz. Stadtauswärts gibt es keine Umleitung, wird abschließend seitens der Stadtwerke Klagenfurt informiert.