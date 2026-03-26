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/ ©Fotomontage 5 Minuten/KMG/Madlin Peko
Das Bild auf 5min.at zeigt einen KMG-Bus mit der Schrift "Umleitung" vorn.
Die Buslinien 1 und 20 werden kurzzeitig umgeleitet.
Klagenfurt
26/03/2026
Verkehr

Klagenfurt: Grabungsarbeiten sorgen für Bus-Umleitungen stadteinwärts

Aufgrund von Grabungsarbeiten gibt es Umleitungen im Busverkehr bei den Linien 1 und 20. Hier bekommst du einen Überblick.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Zwischen Montag, 30. März und Samstag, 4. April, finden in der Radetzkystraße und Sterneckstraße Grabungsarbeiten statt. Dadurch kommt es stadteinwärts zu Umleitungen.

Die KMG Linie 1 fährt nach der Haltestelle Volksschule Kreuzbergl über die Khevenhüllerstraße und Koschatstraße auf den Heiligengeistplatz. Die KMG Linie 20 fährt stadteinwärts nach der Haltestelle Rizzistraße über die Ferdinand-Jergitsch-Straße und ebenfalls über die Koschatstraße zum Heiligengeistplatz. Stadtauswärts gibt es keine Umleitung, wird abschließend seitens der Stadtwerke Klagenfurt informiert.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Busumleitung in Klagenfurt.
©KMG |
Hier bekommst du einen Überblick über die Umleitung der Linie 20.
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Busumleitung in Klagenfurt.
©KMG |
Hier bekommst du einen Überblick über die Umleitung der Linie 1.
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