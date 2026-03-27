Strom weg? Lindwurm wird eine Stunde dunkel

Am Samstag bleibt der Lindwurm in Klagenfurt eine Stunde dunkel. Die Stadt beteiligt sich an der weltweiten WWF Earth Hour und setzt ein Zeichen für den Klimaschutz.

Am kommenden Samstag wird es rund um den Lindwurm für eine Stunde dunkel. Zwischen 20:30 und 21:30 Uhr schaltet die Landeshauptstadt die Beleuchtung ihres Wahrzeichens ab und beteiligt sich damit erneut an der „Earth Hour“ des WWF. Was 2007 als lokale Aktion begann, jährt sich heuer zum 20. Mal und hat sich längst zu einer weltweiten Bewegung entwickelt, an der sich Millionen Menschen in rund 7.000 Städten beteiligen.

„Wichtiger Schritt für die Stadt Klagenfurt“

Neben globalen Ikonen wie dem Eiffelturm oder dem Brandenburger Tor setzt auch Klagenfurt damit ein symbolisches Zeichen gegen Energieverschwendung. Für die Stadt ist die Teilnahme Teil einer langfristigen Strategie. Klima- und Umweltschutzreferent Vizebürgermeister Patrick Jonke betont die Hintergründe der Aktion: „Diese Initiative ist ein wichtiger Schritt für die Stadt Klagenfurt als eine der 100 Klimavorzeigestädte Europas. Die Beteiligung Klagenfurts hat große Bedeutung und zeigt klar unseren Anspruch, Verantwortung zu übernehmen. Mit diesem Projekt setzen wir ein starkes Zeichen gegen Lichtverschwendung und für einen bewussten sowie verantwortungsvollen Umgang mit Strom.“

Hintergrund zur Aktion

Die Aktion soll die Öffentlichkeit und die Politik weltweit dazu aufrufen, den Schutz des Planeten stärker zu priorisieren. In über 180 Ländern wird die Earth Hour genutzt, um auf die Notwendigkeit eines bewussten Umgangs mit Ressourcen aufmerksam zu machen.