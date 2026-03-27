Hop in den Frühling: Oster-Genuss und Kids-Fashion im Südpark

Zeit für frischen Wind in der Küche und im Kleiderschrank! Der Südpark Klagenfurt läutet das Osterfest mit kulinarischen Highlights und den neuesten Modetrends für Kinder ein.

Im Südpark Klagenfurt findest du alles für eine gelungene Osterjause und den perfekten Frühlingslook an einem Ort.

Im Südpark Klagenfurt findest du alles für eine gelungene Osterjause und den perfekten Frühlingslook an einem Ort.

Ostern ist die Zeit für Genuss, Familie und besondere Momente – und im Südpark Klagenfurt findet sich alles, was das Fest noch schöner macht. Ob traditionelle Kärntner Spezialitäten oder liebevoll gedeckte Osterjause: Beim Bauernstand Schaschel warten regionale Köstlichkeiten, während bei BILLA PLUS oder Auer der klassische Reinling und feinster Osterschinken bequem vorbestellt werden können.

Alles für den Frühlingslook

Auch für den Frühlingslook der Kids ist gesorgt: Bei H&M, C&A, New Yorker oder Fussl entdecken Eltern trendige Kindermode für die wärmeren Tage – von bequemen Outfits für den Alltag bis hin zu besonderen Looks für das Osterfest. Frische Farben, leichte Stoffe und aktuelle Styles machen Lust auf Frühling und gemeinsame Ausflüge. Ganz gleich, ob kulinarische Vorbereitung oder modische Inspiration – der Südpark vereint alles an einem Ort und lädt dazu ein, Ostern entspannt und genussvoll zu erleben.