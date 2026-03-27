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Bild auf 5min.at zeigt einen Unfall in Ebenthal
Es kam zu einem Freizeitunfall in Ebenthal.
Ebenthal
27/03/2026
Abgeschlossen

Einsatz in Ebenthal: Kind nach Freizeitunfall verletzt

Hubschrauber in Ebenthal und mehrere Hilfskräfte vor Ort: Es kam zu einem Freizeitunfall.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)

In der Nähe des Ebenthaler Wasserfalls: Wie Leser gegenüber 5 Minuten berichten, standen am Freitagnachmittag zahlreiche Hilfskräfte im Einsatz. Es war auch Hubschrauber vor Ort. Die Kärntner Polizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage gegenüber 5 Minuten: „Es war eine Bergung nach einem Freizeitunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde.“ Der Einsatz ist bereits abgeschlossen. Details folgen.

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