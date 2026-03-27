Einsatz in Ebenthal: Kind nach Freizeitunfall verletzt

Hubschrauber in Ebenthal und mehrere Hilfskräfte vor Ort: Es kam zu einem Freizeitunfall.

In der Nähe des Ebenthaler Wasserfalls: Wie Leser gegenüber 5 Minuten berichten, standen am Freitagnachmittag zahlreiche Hilfskräfte im Einsatz. Es war auch Hubschrauber vor Ort. Die Kärntner Polizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage gegenüber 5 Minuten: „Es war eine Bergung nach einem Freizeitunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde.“ Der Einsatz ist bereits abgeschlossen. Details folgen.