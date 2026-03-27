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Bild auf 5min.at zeigt eine Straßensperre
In der Lerchenfeldstraße und Aichelburg-Labia-Straße kommt es zu Bauarbeiten. Sperren und Umleitungen werden eingerichtet.
Klagenfurt
27/03/2026
Nach Ostern

Baustellen in Klagenfurt: Diese Straße ist ab 7. April gesperrt

Die Stadt Klagenfurt informiert über umfangreiche Bauarbeiten im Bereich Lerchenfeldstraße und Aichelburg-Labia-Straße, die nach Ostern starten und zu Verkehrsbehinderungen führen werden.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)

Ab Dienstag, dem 7. April 2026, wird die Lerchenfeldstraße im Abschnitt zwischen der Kreuzung Herbertstraße und der Kreuzung Radetzkystraße temporär für den Verkehr gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der Kanal-, Wasser-, Strom- und Gasinfrastruktur. Die Arbeiten beginnen im Bereich der Kreuzung Radetzkystraße und werden in Richtung Herbertstraße fortgesetzt, das berichtet die Stadt in einer aktuellen Aussendung. Eine Durchfahrt ist in diesem Bereich während der Bauzeit nicht möglich. Der Verkehr wird über die Henselstraße sowie die Herbertstraße umgeleitet.

Rechtzeitige Beschilderung

Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten kommt es zudem zu abschnittsweisen Sperren in der Aichelburg-Labia-Straße. Die genauen Zeiträume für diese Sperren können derzeit noch nicht festgelegt werden, da sie vom Baufortschritt abhängen. Die Stadt kündigt jedoch an, dass alle Änderungen der Verkehrsführung vor Ort entsprechend beschildert und rechtzeitig bekanntgegeben werden.

Bild auf 5min.at zeigt einen Baustellenplan in Klagenfurt.
©CCE Ziviltechniker
Hier kommt es zu Bauarbeiten uns Sperren.
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