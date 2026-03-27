Baustellen in Klagenfurt: Diese Straße ist ab 7. April gesperrt

Ab Dienstag, dem 7. April 2026, wird die Lerchenfeldstraße im Abschnitt zwischen der Kreuzung Herbertstraße und der Kreuzung Radetzkystraße temporär für den Verkehr gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der Kanal-, Wasser-, Strom- und Gasinfrastruktur. Die Arbeiten beginnen im Bereich der Kreuzung Radetzkystraße und werden in Richtung Herbertstraße fortgesetzt, das berichtet die Stadt in einer aktuellen Aussendung. Eine Durchfahrt ist in diesem Bereich während der Bauzeit nicht möglich. Der Verkehr wird über die Henselstraße sowie die Herbertstraße umgeleitet.

Rechtzeitige Beschilderung

Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten kommt es zudem zu abschnittsweisen Sperren in der Aichelburg-Labia-Straße. Die genauen Zeiträume für diese Sperren können derzeit noch nicht festgelegt werden, da sie vom Baufortschritt abhängen. Die Stadt kündigt jedoch an, dass alle Änderungen der Verkehrsführung vor Ort entsprechend beschildert und rechtzeitig bekanntgegeben werden.