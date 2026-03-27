Kooperationsgespräche: Delegation aus Tuzla zu Besuch in Klagenfurt

Eine hochrangige Delegation aus Tuzla war am Freitagvormittag im Rathaus Klagenfurt zu Gast. Im Mittelpunkt standen Gespräche über mögliche Kooperationen in den Bereichen Bildung, Wirtschaft und Innovation.

Empfangen wurden die Gäste von Bürgermeister Christian Scheider und Wirtschaftsreferent Julian Geier. Tuzla, mit rund 110.000 Einwohnern ähnlich groß wie Klagenfurt, setzt aktuell verstärkt auf Bildung, Forschung und Unternehmensgründungen. Die Delegation – Amier Karic von der Universität Tuzla, Nermin Sarajlic, Vizerektor für Wissenschaft und Forschung der Fakultät für Elektrotechnik, Linguistik-Professorin Nihada Delibegovic Dzanic) – zeigte besonderes Interesse am Klagenfurter Modell der Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft, etwa am Lakeside Park.

Campus in Tuzla wird ausgebaut

In Tuzla wird aktuell der Universitätscampus großzügig ausgebaut. Neben universitären Fakultäten soll auch eine Art „Lakesidepark“ als Schnittpunkt von Bildung und Technologie entstehen. Hier wünschen sich die Vertreter der Univesität Tuzla Informationen seitens der Stadt Klagenfurt. Angedacht sind auch Kooperationen im Bereich „StartUps“ und Unernehmensgründung.

„Eine Bereicherung für beide Seiten“

„Klagenfurt ist allein durch seine zahlreichen Städtepartnerschaften und internationalen Kooperationen gut vernetzt“, betonte Bürgermeister Scheider. „Überregionaler Austausch und Beziehungen mit anderen Städten sind immer eine Bereicherung für beide Seiten.“ Auch Stadtrat Geier begrüßte die Gespräche und sieht vor allem im Bereich Start-ups und Unternehmensgründung großes Potenzial für eine Zusammenarbeit. Neben wirtschaftlichen Themen wurden auch Kooperationen in der studentischen Zusammenarbeit sowie gemeinsame Projekte zu Energieeffizienz und Klimaanpassung diskutiert.