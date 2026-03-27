Ruder-Talente aus Klagenfurt sorgen international für Aufsehen

Der RV Albatros darf sich über große sportliche Erfolge freuen: Mit Niki Strauss sorgt ein Eigengewächs des Vereins derzeit international für Schlagzeilen.

Der junge Athlet, aktuell auf Stipendium an der US-Ostküste in Syracuse, überzeugt im prestigeträchtigen „Varsity Eight“ – dem Flaggschiff jeder Universitätsmannschaft. Mit der Verewigung seines Namens in der renommierten Goes Trophy setzte Strauss bereits ein starkes Ausrufezeichen. Nun folgt die nächste Bestätigung: Der Österreichischer Ruderverband führt ihn aktuell als schnellsten Indoor-Ruderer Österreichs. Auch im Nachwuchsbereich glänzt der Verein: Trainer Oliver Zwick wurde vom Ruderverband einstimmig zum Nachwuchstrainer des Jahres 2025 gewählt.