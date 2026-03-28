Aktiver Ausgleich nach der Schule: Klagenfurts Rezept für fitte Kids

Gemeinsam mit der UNIQA hat die Präventionsstelle der Stadt das Programm „Super5 – Bewegt im Hort“ gestartet. Hortpädagogen erhalten eine umfassende Schulung zum Thema Bewegung und Sport. Das Erlernte wird mit den Kindern im Hortalltag umgesetzt.

Bewegung für Kinder wichtig

Regelmäßige Bewegung ist in jedem Alter wichtig – für Kinder ganz besonders. Sie verfügen über einen natürlichen Bewegungsdrang, der jedoch im Schulalltag oft zu kurz kommt. Das viele Sitzen im Unterricht macht einen aktiven Ausgleich am Nachmittag notwendig. Die städtischen Horte in Klagenfurt tragen diesem Bedürfnis seit Jahren Rechnung: Bewegung im Garten, kurze Aktivpausen in der Gruppe und vielfältige Spielangebote gehören zum fixen Bestandteil des Hortalltags.

Programm Super5-Bewegt im Hort

Um diesen Schwerpunkt weiter auszubauen, wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der Präventionsstelle der Abteilung Gesundheit, Jugend und Familie und UNIQA das Programm Super5-Bewegt im Hort von simplystrong by UNIQA gestartet. Ziel ist es, die körperliche, geistige und mentale Gesundheit der Kinder nachhaltig zu stärken und Bewegung noch stärker in den Alltag der Horte zu integrieren. „Bewegung ist eine der wichtigsten Grundlagen für ein gesundes Aufwachsen. Mit Super5 – Bewegt im Hort schaffen wir ein Angebot, das Kinder stärkt, ihnen Freude an Aktivität vermittelt und gleichzeitig ihre Konzentration und ihr Wohlbefinden fördert. Dieses Projekt ist ein wertvoller Beitrag zur Gesundheitsförderung in unseren Horten und damit ein Gewinn für die gesamte Stadt“, betont Stadtrat Mag. Franz Petritz, Referent für Gesundheit und Elementarpädagogik in Klagenfurt.

Zentrale Elemente des Programmes sind: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc quis blandit est, in imperdiet nibh. Aliquam nec nulla ex. Aenean ac elit a quam tincidunt auctor.

Schulung fand kürzlich statt

Es unterstützt Kinder dabei, ihre natürlichen Ressourcen zu nutzen, stärkt ihre Entwicklung und entlastet gleichzeitig den oft bewegungsarmen Schulalltag. Damit leistet das Projekt einen nachhaltigen Beitrag für ein gesundes, aktives und selbstbewusstes Aufwachsen in Klagenfurt. Die Schulung für die Pädagogen fand kürzlich im Hort Waidmannsdorf 1 statt. Alle städtischen Horte haben an der Fortbildung teilgenommen und werden die neuen Bewegungsimpulse im Hortalltag umsetzen.