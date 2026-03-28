„Baumpflanz-Challenge“ im Klagenfurter Europapark

Die „Baumpflanz-Challenge“ ist eine Mitmach-Aktion, bei der Organisationen und Gruppen Bäume pflanzen, um ein Zeichen für die Umwelt zu setzen und die Gemeinschaft zu stärken.

Im Klagenfurter Europapark wurde diese Woche im Rahmen der Mitmach-Aktion "Baumpflanz-Challenge" ein Zwetschkenbaum gepflanzt.

Im Klagenfurter Europapark wurde diese Woche im Rahmen der Mitmach-Aktion "Baumpflanz-Challenge" ein Zwetschkenbaum gepflanzt.

Ein Zwetschkenbaum wurde am vergangenen Mittwoch vom Verein „Special Olympics Kärnten“ gemeinsam mit Bürgermeister Christian Scheider, Landeshauptmann Peter Kaiser und Stadtrat Julian Geier gepflanzt. Eine Aktion für Klimaschutz und Gemeinschaft im Rahmen der internationalen „Baumpflanz-Challenge“.

Zwetschkenbaum gepflanzt

Gemeinsam wurde an einer, von der Abteilung Stadtgarten genannten, passenden Stelle im Europapark ein Zwetschkenbaum gepflanzt. Wenn der Baum erstmal trägt, werden sich viele, die im Europapark Erholung suchen, an den Früchten erfreuen, heißt es in einer Aussendung der StadtKommunikation Klagenfurt.

Challenge: Jeder Teilnehmer nominiert weitere

Die Aktion lebt davon, dass jeder Teilnehmer der Baumpflanz-Challenge weitere nominiert: Der Landesverband „Special Olympics Kärnten“ wurde vom Landesverband Salzburg nominiert und hat als nächstes den Landesverband Burgenland, die Sportschule Krainer in Feld am See und „Horsense“, den Verein für therapeutisches Reiten in Landskron zur Teilnahme eingeladen.