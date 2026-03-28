„Fröhlich, bunt und ein bisschen schokoladig“ – beim Osterspaß im TiKo

Ab 14 Uhr erwartet die kleinen Tierfreunde ein abwechslungsreicher Nachmittag mit Spiel und Spaß am TiKo-Gelände.

Ab 14 Uhr erwartet die kleinen Tierfreunde ein abwechslungsreicher Nachmittag mit Spiel und Spaß am TiKo-Gelände.

„Frühlich, bunt und ein bisschen schokoladig“ wird es am Gründonnerstag im TiKo in Klagenfurt. Das Tierheim lädt am 2. April Kinder und Familien zum Osterspaß ein. Ab 14 Uhr erwartet die kleinen Tierfreunde ein abwechslungsreicher Nachmittag mit Spiel und Spaß am TiKo-Gelände.

Große Schokohasensuche um 15 Uhr

Bei Eierlauf, Dosenschießen und einer Malstation können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich richtig austoben, heißt es vom TiKo. Dabei steht vor allem eines im Mittelpunkt: gemeinsam lachen, spielen und einen unbeschwerten Frühlingstag verbringen. Ein besonderes Highlight wartet um 15 Uhr: Dann hoppelt der Osterhase durchs TiKo und versteckt am TiKo Gelände süße Schokohasen. Wer gut aufpasst und fleißig sucht, hat gute Chancen, einen der kleinen Schätze zu entdecken. Auch für die Erwachsenen ist gesorgt. Während die Kinder spielen und suchen, gibt es Kaffee und Kuchen, wird weiter mitgeteilt. Das TiKo Team freut sich über viele kleine und große Gäste, die den Nachmittag gemeinsam im Tierheim verbringen möchten, heißt es abschließend.