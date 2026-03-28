Open Air am 4. Juli: Andreas Gabalier kehrt an den Wörthersee zurück

Am 4. Juli 2026 kommt Andreas Gabalier nach Klagenfurt. Das Konzert ist Open Air in der Wörthersee Ostbucht.

Der Volks-Rock’n’Roller und einer der bekanntesten Musiker des Landes stellt mit seinen Songs und den spektakulären Shows die Welt der Volksmusik seit mehr als 10 Jahren ordentlich auf den Kopf. Millionen Streams, ausverkaufte Stadionkonzerte, massenhaft Auszeichnungen und Hits, die jede Generation mitsingen kann. Er ist eine wahre Naturgewalt – ein leidenschaftlich gefeierter Musiker, der den Blick bereits in Richtung Live- Jahr 2026 richtet. Am 4. Juli 2026 ist es soweit –Andreas Gabalier macht Stopp in Klagenfurt und feiert sein bereits drittes Open Air in der Wörthersee Ostbucht. Hier nochmal schnell reinhören: