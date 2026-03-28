„Grünes Klassenzimmer“: Volksschüler gewinnen Klima-Ideenwettbewerb

Ein Siegerprojekt des Klima-Ideenwettbewerbs 2025 macht Schüler der VS 1 Kreuzbergl zu jungen Gärtnern. In Hochbeeten werden Gemüse und Kräuter selbst angebaut und geerntet.

Im Vorjahr ging das Bürgerbüro „Smart Climate Lab Klagenfurt“ in der Bahnhofstraße 19 erstmals gemeinsam mit der Bevölkerung auf die Suche nach kreativen Ideen mit positiver Klima- und Umweltwirkung. 20 Projekte wurden schließlich eingereicht und von einer Fachjury bewertet. Sieben Siegerprojekte von unterschiedlichen Institutionen und Vereinen wurden ausgezeichnet. Zu den glücklichen Gewinnern zählte auch die Volksschule 1 Kreuzbergl, heißt es vonseiten der StadtKommunikation Klagenfurt.

Vier Hochbeete aufgestellt und bepflanzt

Bei ihrem Projekt „Grünes Klassenzimmer“ wurden vier Hochbeete aufgestellt und von den Schülern im Alter zwischen sechs und elf Jahren selbst bepflanzt. Die Mühen lohnen sich. Denn die Kinder können nun in Frühling, Sommer und Herbst eine reiche Ernte einfahren und natürlich auch selbst genießen. Das Projekt ist für die Schüler aber nicht nur schmackhaft, sondern auch lehrreich. Die jungen Gärtner lernen, was zu welcher Jahreszeit in der Region wächst und können die natürlichen Lebenszyklen hautnah beobachten. Das stärkt das Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt und sensibilisiert für eine gesunde, regionale Ernährung, wird weiters mitgeteilt.

Siegerprojekt „Grünes Klassenzimmer“

Klima- und Umweltschutzreferent Vizebürgermeister Patrick Jonke besuchte die VS 1 Kreuzbergl kürzlich und konnte sich von der Nachhaltigkeit des Siegerprojektes „Grünes Klassenzimmer“ selbst überzeugen. „Die Schüler lernen viel über Klima und Umwelt und geben ihr Wissen und die persönlichen Erfahrungen an ihre Familien und Freunde weiter. Damit werden sie zu wichtigen Botschaftern für eine regionale, gesunde Ernährung im Einklang mit der Natur. Ich freue mich, dass wir mit unserem Ideenwettbewerb solche nachhaltigen Initiativen unterstützen können“, so Jonke.