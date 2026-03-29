Rehen ausgewichen: Klagenfurter kracht in Leitschiene

Mehrere Rehe auf der Fahrbahn haben am Samstagabend auf der Karnburger Straße L71a in Maria Saal einen Unfall ausgelöst: Ein 46-jähriger Mann aus Klagenfurt wich laut Polizei „am 28. März, gegen 21 Uhr, mit seinem PKW … mehreren Rehen aus, die dort die Fahrbahn querten“ und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge prallte der Wagen gegen eine Leitschiene, die „auf einer Länge von etwa 10 Metern schwer beschädigt wurde“, auch am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Der Lenker erlitt Verletzungen und musste, wie die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigt, „von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht“ werden.