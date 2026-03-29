Pop-Gigant Mark Forster kommt an den Wörthersee

Deutschlands Pop-Sensation macht Halt in Klagenfurt: Am 5. Juli 2026 wird Mark Forster die Ostbucht-Arena mit seinen größten Hits und neuen Songs zum Beben bringen.

Fans dürfen sich auf Mark Forster freuen: Er kommt im Juli nach Klagenfurt.

Fans dürfen sich auf Mark Forster freuen: Er kommt im Juli nach Klagenfurt.

Er zählt zu den erfolgreichsten und beliebtesten Popkünstlern Deutschlands: Mark Forster. Dank seiner unverwechselbaren Stimme, seinen eingängigen Melodien und gefühlvollen, tiefgründigen Texten hat er die deutschsprachige Musiklandschaft nachhaltig geprägt.

Brandneue Single „Ein Lied“

Am 5. Juli 2026 kommt der gebürtige Pfälzer zur Freude seiner österreichischen Fans nach Klagenfurt und wird im Rahmen der Open Air-Shows 2026 ein gigantisches Konzertereignis abliefern. Es ist das einzige Konzert in Österreich. Mit Hits wie „Au Revoir“, „Chöre“ oder „Übermorgen“ hat sich Forster in die Herzen von Millionen Fans gesungen. Seine brandneue Single „Ein Lied“ ist auf dem besten Weg, die Spitze der deutschsprachigen Charts zu erobern. Hier nochmal schnell reinhören: