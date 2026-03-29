Süße Fellnasen suchen noch nach ihren Menschen

Im TiKo Klagenfurt warten so einige süße Fellnasen auf ein neues Zuhause. Zwei davon stellen wir euch heute vor.

Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) Klagenfurt warten tierische Freunde auf eine zweite Chance und ein liebevolles Zuhause. Vielleicht ist ja einer der beiden Fellnasen, die wir heute vorstellen, dein neuer Freund fürs Leben.

Luy ist eine sehr schlaue Hündin

©TiKo Lucy sucht noch nach ihren Menschen.

Lucy ist eine etwa eineinhalb Jahre alte Mischlingshündin. Sie ist kastriert, sehr schlau und hat jede Menge Energie. In neuen Situationen reagiert sie manchmal noch etwas unsicher, ist aber gleichzeitig wahnsinnig neugierig auf die Welt. Für Lucy suchen wir Menschen mit Hundeerfahrung, die ihr eine klare Struktur geben können. Da sie viel Aufmerksamkeit braucht, sollte ihr neues Zuhause ohne Kinder und idealerweise ohne andere Tiere sein.

Siena: Ein Herz für geduldige Katzenfreunde

©TiKo Siena geht es gerne gmütlich an.

Die elfjährige Siena ist eine kastrierte Europäisch-Langhaar-Katze, die es lieber gemütlich angeht. Sie ist sehr sensibel und zieht sich bei Unsicherheit gerne in ihre Verstecke zurück. Die hübsche Katzendame sucht ein besonders ruhiges Plätzchen bei Menschen, die keinen Druck ausüben. Wer ihr die nötige Zeit gibt, um in ihrem eigenen Tempo Vertrauen zu fassen, wird in ihr eine treue Gefährtin finden.