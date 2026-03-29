Fotogalerie: Glanzvoller Saisonauftakt im Werzers Hotel am Wörthersee

Zur 20. Wörthersee-Saisoneröffnung wurde im Werzers Hotel in Pörtschach mit 500 zum Teil sehr prominenten Gästen in der Nacht zum Samstag rauschend abgefeiert.

Mitten drinnen der Komponist und Musikproduzent Harold Faltermeyer. Der Wahlkärntner, der für seine Werke sogar schon eine Oscar- Nominierung einheimste, wurde mit einem „Goldenen Werzers Award“ ausgezeichnet.

Entwicklungen des Werzers Resorts

Doch bevor es ans Feiern ging, präsentierte Werzerchef Werner Frömmel wichtige Entwicklungen in den Werzers Resorts. Allen voran Werzers Seehotel Wallerwirt das mit einer Investition von 8,5 Millionen Euro strategisch neu ausgerichtet wurde – weg vom vom traditionsreichen Sommerfrische Haus hin zum ganzjährig geöffneten Hideaway am Wörthersee. Alle 50 Zimmer wurden vollständig neu gestaltet, klimatisiert mit Blick auf den See. Herzstück ist ein ganzjährig beheizter Outdoorpool mit direktem Blick auf den See. Kulinarisch setzt man auf regionale Produkte, saisonale Zutaten und eine leichte Alpe Adria Küche. Für die streßfreie Anreise sorgt eine Kooperation mit der Westbahn. Zugtickets können direkt an der Rezeption erworben werden. Dank des neuen Koralmtunnels sind sogar Tagesausflüge nach Graz möglich.

Kulinarisches Verwöhnprogramm

Ab 18 Uhr wurde dann zur Feier geladen. Bei malerischer Hintergrundmusik wurden erlesene Speisen serviert. Nach dem ersten Gang, einer köstlichen Spargelsuppe erfolgte das Highlight des Abends. Moderiert von Alfons Haider hielt Manfred Bockelmann die Laudatio und unter tosendem Applaus übergab dann Werner Frömmel den „Werzers Award“ an Harold Faltermeyer. Zwischendurch unterhielten Erik Papilaya und Simon Stadler mit musikalischen Darbietungen die Gäste. Später wurde der Hauptgang, Rindfilet mit sardischer Fregula serviert. Als Nachspeise gab es Buchteln vom Stocklauser. Für diejenigen, die nicht heim gefunden hatten wurde um 5 Uhr früh noch die traditionelle Eierspeis aufgetischt.

Prominente Gästeliste

Mit dabei unterhielten und speisten unter vielen anderen: Otto Retzer mit seiner Shirley, Nick P, Mariella Ahrens, Charly Brunner, Jazz Gitti, Julia Cencic, Katja Ebstein, Mister Ferrari Heribert Kasper, Waterloo, Andy Lee Lang, Gerda Rogers. Iva Schell, Markus Sakcher, Silvio und Ulrike Samonig, aus der Politik Gerhard Köfer mit Ehefrau, ex Ministerin Barbara Rauch Kallat, Luca Burgstaller, die Bürgermeisterin von Pörtschach Silvia Häusl-Benz aus der Wirtschaft, Johannes Haider, Partner der größten Wirtschaftsprüfungskanzlei in Österreich, der KPMG mit Ehefrau. Sterne und Haubenkoch Hubert Wallner, Grand Dame Inge Unzeitig mit Sohn Kurt, Richterin und ex Ministerin Claudia Bandion-Ortner mit Begleitung, Immobilienentwickler Hannes Wallner mit Frau, „Eispapst“ Charly Temmel mit Begleitung. W.A.C- Chef Dietmar Riegler mit Frau und „Jacques Lemans“ Alfred Riedl.

©Egon Rutter

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2026 um 15:46 Uhr aktualisiert