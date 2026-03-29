Klagenfurt: Traditioneller Palmeselumzug lockte zahlreiche Besucher an

Vom Neuen Platz führte der feierliche Umzug mit einem echten Esel durch die Innenstadt zur Domkirche, wo die Palmzweige der Festgemeinde von Dompfarrer Peter Allmaier gesegnet wurden.

Wie jedes Jahr gehört auch heuer der Palmeselumzug zum Programm des Klagenfurter Ostermarktes, heißt es vonseiten der StadtKommunikation. Viele Besucher fanden sich am Sonntagnachmittag auf dem Neuen Platz ein, um gemeinsam mit Dompfarrer Peter Allmaier und Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider den Palmsonntag zu feiern. Vom Neuen Platz zog die Festgemeinde durch die Innenstadt zum Domplatz, wo in der Domkirche die traditionelle Weihe der Palmzweige stattfand.

„Liebgewonnene Tradition“

„Der Umzug mit einem echten Esel ist eine liebgewonnene Tradition, die auf unserem Klagenfurter Ostermarkt einfach nicht fehlen darf. Gerade für Familien mit Kindern ist der Palmeselumzug etwas Besonders“, so Bürgermeister Scheider. Der echte Esel beim feierlichen Umzug soll an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnern. Auch in diesem Jahr erfreute sich der Palmesel, der auf den Namen Ladislaus hört, großer Beliebtheit als Streichel- und Fotomotiv, heißt es abschließend. Das Ostermarkt-Programm findest du auf der Website.