Direktflug nach Rom: Klagenfurt hebt ab in den Italien-Urlaub

Dolce Vita ist ab Juni direkt aus Klagenfurt möglich. Denn dann fliegt die Südtiroler Fluggesellschaft SkyAlps Kärnten zweimal wöchentlich (Donnerstag & Sonntag) direkt nach Rom.

„Benvenuti a Roma“

Ab dem Frühsommer heißt es am Flughafen Klagenfurt „Benvenuti a Roma“. Jeweils am Donnerstag und Sonntag steuert SkyAlps die italienische Hauptstadt an. Die Verbindung wird im Zeitraum vom 4. Juni bis zum 1. November 2026 bedient und deckt somit die gesamte Tourismussaison vom Vorsommer über die Ferienzeit bis hin zu den Herbstferien ab. Tickets sind bereits ab 99 EUR pro Strecke (oneway) online und im Reisebüro buchbar.

Kurzinfo: Ab 4. Juni jeden Donnerstag und Sonntag direkt in die ewige Stadt

Ideale Reisezeiten für Wochenendtrips, Sommerurlaub und Herbstferien

Flüge in die italienische Hauptstadt bereits ab 99 EUR (oneway).

„Dolce Vita“ zwischendurch

Für Maximilian Wildt, den Geschäftsführer des Flughafen Klagenfurt ist die neue Strecke ein Meilenstein im aktuellen Flugplan: „Mit der neuen Direktverbindung nach Rom mit unserem Partner SkyAlps schaffen wir ein attraktives Angebot für Kärntnerinnen und Kärntner. Rom zählt zu den beliebtesten Städtezielen Europas. Kaum eine Destination vereint so eindrucksvoll Kultur, Geschichte und italienisches Lebensgefühl. Durch die optimalen Flugtage lässt sich die italienische Hauptstadt bequem und flexibel auch für einen Kurztrip entdecken.“ Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber sieht den eingeschlagenen Kurs bestätigt: „Mit jeder neuen Flugverbindung verbessern wir das Angebot und beleben den Klagenfurter Flughafen. Die neue Rom-Verbindung ist ein wichtiger Baustein dafür und zeigt, dass Fluglinien, das Potenzial des Airports in Klagenfurt erkennen und nutzen wollen. Für die Kärntnerinnen und Kärntner sowie für den Wirtschafts- und Tourismusstandort ist das ein starkes Signal.“

Wichtiger Impuls für den Kärntner Tourismus

Auch für den Tourismusstandort Kärnten wird die neue Strecke als wichtiger Impuls gesehen. „Italien ist mit rund 325.000 Nächtigungen jährlich ein wichtiger Herkunftsmarkt für Kärnten. In der Region Latium rund um Rom ist die Flucht vor der Großstadthitze im Sommer ein wichtiges Reisemotiv. Hier kann Kärnten mit milden Temperaturen und einer Auszeit in unserer Berg- und Seenlandschaft punkten. Mit der neuen Flugverbindung können wir dieses Potenzial gezielt ansprechen und Kärnten als gut erreichbare Urlaubsdestination positionieren. Entsprechend verstärken wir unsere Marketingaktivitäten in den Bereichen Social Media, Print und TV und bewerben den Direktflug auch mit großflächigen Plakaten in Roms Stadtzentrum“, betont Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.