Nach zehn Jahren: David Fischer verlässt den KAC

Nach zehn Jahren in der Organisation des österreichischen Rekordmeisters, zunächst als Spieler, dann als Trainer, wird David Fischer den EC-KAC mit Ende der Saison 2025/26 auf eigenen Wunsch verlassen. Die Zusammenarbeit zwischen dem EC-KAC und David Fischer kommt nach zehn gemeinsamen, sehr erfolgreichen Jahren zu einem Ende: Der ehemalige Kapitän der Rotjacken und nunmehrige Assistant Coach hat das ihm unterbreitete Angebot zu einer Vertragsverlängerung abgelehnt, da er die Weiterentwicklung seiner Trainerlaufbahn anderenorts und mit noch größerem Verantwortungsbereich ausgestattet fortsetzen will.

David Fischer beim KAC

Mit David Fischer verlässt eine der prägendsten Figuren der vergangenen Dekade die Organisation des EC-KAC. Der US-Amerikaner war einst im Sommer 2016 als Verteidiger zu den Rotjacken gestoßen, mit denen er gleich in seiner ersten Saison zum Vizemeister avancierte. Zwei Jahre später führte er den österreichischen Rekordmeister als Kapitän zu seinem damals 31. Titelgewinn. Nach 232 Bewerbsspieleinsätzen mit 122 Scorerpunkten (23 Tore, 99 Assists) war der Rechtsschütze in der gesamten Spielzeit 2020/21 aufgrund einer Verletzung zum Zuschauen gezwungen. In dieser von weitreichenden pandemiebedingten Einschränkungen gekennzeichneten Saison brachte er sich in unterschiedlichen Rollen sehr hilfreich in die Abläufe rund um die Mannschaft ein und hatte auf diese Weise seinen Anteil am jüngsten Meistertitel 2021.

Beim KAC geblieben

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn blieb David Fischer, der in der Zwischenzeit in Klagenfurt auch seine Familie gegründet hatte, der Organisation des EC-KAC erhalten. Für zwei Saisonen übernahm er – formell als Assistant Coach – gemeinsam mit Kirk Furey die sportliche Führung des Future Teams in der Alps Hockey League. Im Sommer 2023 stieg das Duo in den Profibereich auf und bildete seither gemeinsam mit Goaltending Coach Andrej Hočevar das Trainerteam der rot-weißen Kampfmannschaft. In diesen drei Spielzeiten beendeten die Rotjacken den Grunddurchgang nie schlechter als auf Rang zwei, zu Buche standen die Finalteilnahmen 2024 und 2025, drei Qualifikationen für die Champions Hockey League in Folge und auf Ligaebene eine auch im vereinshistorischen Vergleich herausragende Winning Percentage von 64,7 Prozent an gewonnenen Partien.

Kommentar dazu

„Wir verlieren mit David Fischer eine jener Persönlichkeiten, die unseren Klub in den letzten zehn Jahren, zunächst als Spieler, dann als Trainer, entscheidend geprägt haben. Gerne wären wir den erfolgreichen gemeinsamen Weg mit ihm weitergegangen, wir können aber nachvollziehen, dass David Fischer den nächsten Schritt in seiner Coachinglaufbahn anstrebt, und respektieren seine Entscheidung, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Diese Trennung schmälert seine Verdienste für den EC-KAC in keiner Weise, wir gehen als Freunde auseinander und werden zweifellos auch in Zukunft einen guten Draht zueinander haben“, kommentiert General Manager Oliver Pilloni den Abgang des bisherigen Assistant Coaches.