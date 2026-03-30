Erster „Sorgentisch“ in Klagenfurt fand statt

Die Idee hinter dem ersten „Sorgentisch“, der kürzlich in der Volksküche stattgefunden hat, ist es, den Bürgern ein offenes Gesprächsformat zu bieten, um ihre Anliegen direkt an die Stadtpolitik heranzutragen. Viele haben die Chance ergriffen, um mit Bürgermeister Christian Scheider und Vizebürgermeister Patrick Jonke zu sprechen. Im Mittelpunkt standen Fragen zu städtischen Wohnungen wie etwa Wartezeiten, Sanierungen und Leistbarkeit etc.

Möglichkeiten von finanzieller Unterstützung

Außerdem wurde über die Möglichkeiten finanzieller Unterstützung in budgetär schwierigen Zeiten gesprochen. Die Menschen berichteten von steigenden Lebenserhaltungskosten und verschiedenste Herausforderungen, den Alltag zu bestreiten. „Wir konnten damit den Menschen den Raum geben, um mit uns persönlich und in ungezwungener Atmosphäre zu sprechen. Ohne Terminvergabe und ohne den Weg ins Rathaus dafür aufzunehmen. Die direkten Gespräche waren für uns sehr aufschlussreich und wir werden versuchen, Lösungen zu finden“, so die beiden zuständigen Referenten für Soziales und Wohnen. Der „Sorgentisch“ soll regelmäßig stattfinden, Termine werden rechtzeitig in der Volksküche bekannt gegeben.