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Bild auf 5min,at zeigt Bürgermeister Scheider un Patrick Jonke
Bürgermeister Christian Scheider und Vizebürgermeister Patrick Jonke im Gespräch beim „Sorgentisch“ in der Volksküche. 
Klagenfurt
30/03/2026
Volksküche

Erster „Sorgentisch“ in Klagenfurt fand statt

Sozialreferent Bürgermeister Christian Scheider und Wohnungsreferent Vizebürgermeister Patrick Jonke luden zum ersten "Sorgentisch" in der

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)

Die Idee hinter dem ersten „Sorgentisch“, der kürzlich in der Volksküche stattgefunden hat, ist es, den Bürgern ein offenes Gesprächsformat zu bieten, um ihre Anliegen direkt an die Stadtpolitik heranzutragen. Viele haben die Chance ergriffen, um mit Bürgermeister Christian Scheider und Vizebürgermeister Patrick Jonke zu sprechen. Im Mittelpunkt standen Fragen zu städtischen Wohnungen wie etwa Wartezeiten, Sanierungen und Leistbarkeit etc.

Möglichkeiten von finanzieller Unterstützung

Außerdem wurde über die Möglichkeiten finanzieller Unterstützung in budgetär schwierigen Zeiten gesprochen. Die Menschen berichteten von steigenden Lebenserhaltungskosten und verschiedenste Herausforderungen, den Alltag zu bestreiten. „Wir konnten damit den Menschen den Raum geben, um mit uns persönlich und in ungezwungener Atmosphäre zu sprechen. Ohne Terminvergabe und ohne den Weg ins Rathaus dafür aufzunehmen. Die direkten Gespräche waren für uns sehr aufschlussreich und wir werden versuchen, Lösungen zu finden“, so die beiden zuständigen Referenten für Soziales und Wohnen. Der „Sorgentisch“ soll regelmäßig stattfinden, Termine werden rechtzeitig in der Volksküche bekannt gegeben.

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