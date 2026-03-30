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/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Frau, die sich die Hände vors Gesicht geschlagen hat. Sie wirkt verzweifelt. Dahinter sind Geldscheine zu sehen.
Eine Klagenfurtrin wurde OPfer von Betrügern.
Klagenfurt
30/03/2026
Ermittlungen

Konto „gehackt“: Klagenfurterin fiel auf Telefonbetrug rein

Eine Klagenfurterin wurde am 24. März Opfer eines Betrugs. Ihr wurde telefonisch mitgeteilt, dass ihr Konto "gehackt" wurde.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

Am 24. März 2026 gegen 9.25 Uhr erhielt eine 44-jährige Klagenfurterin einen Anruf von einer ausländischen Nummer. Der unbekannte Täter gab sich als Mitarbeiter eines Onlineversandhauses aus. Er teilte dem Opfer mit, dass ihr Konto gehackt wurde.

Frau verifizierte Kontozugriffe

Die Frau wurde im Laufe des Tages öfter telefonisch kontaktiert und aufgefordert, in ihrer Online-Banking-App Kontozugriffe zu verifizieren. Dieser Aufforderung kam sie nach. Es entstand ein Gesamtschaden im hohen dreistelligen Bereich. Weitere Ermittlungen werden geführt.

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