Konto „gehackt“: Klagenfurterin fiel auf Telefonbetrug rein

Eine Klagenfurterin wurde am 24. März Opfer eines Betrugs. Ihr wurde telefonisch mitgeteilt, dass ihr Konto "gehackt" wurde.

Am 24. März 2026 gegen 9.25 Uhr erhielt eine 44-jährige Klagenfurterin einen Anruf von einer ausländischen Nummer. Der unbekannte Täter gab sich als Mitarbeiter eines Onlineversandhauses aus. Er teilte dem Opfer mit, dass ihr Konto gehackt wurde.

Frau verifizierte Kontozugriffe

Die Frau wurde im Laufe des Tages öfter telefonisch kontaktiert und aufgefordert, in ihrer Online-Banking-App Kontozugriffe zu verifizieren. Dieser Aufforderung kam sie nach. Es entstand ein Gesamtschaden im hohen dreistelligen Bereich. Weitere Ermittlungen werden geführt.