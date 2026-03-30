Vier Türen geknackt: Einbrecher wütete in Modehaus

In Klagenfurt wütete ein bisher unbekannter Täter in einem Modehaus und einem Diskonter. Er brach mehrere Türen auf.

Ein bislang unbekannter Täter wird verdächtigt, im Zeitraum vom 28. März 2026 17.15 Uhr, bis 30. März 2026, 8.15 Uhr, die Eingangstüre eines Bekleidungsgeschäftes in Klagenfurt aufgebrochen zu haben, um sich Zutritt ins Geschäftsinnere zu verschaffen. Er brach im Inneren des Geschäftes drei weitere Türen auf. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme konnte noch keine Schadenssumme eruiert werden.

Auch bei Diskontfachgeschäften versucht

In weiterer Folge begab sich der Täter in ein angrenzendes Diskontfachgeschäft und versuchte die Notausganstüre von außen aufzubrechen. Die Türe wurde dabei erheblich beschädigt, ein Eindringen gelang dem Täter nicht. Weitere Erhebungen werden geführt.