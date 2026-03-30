Bodybuilding: Martina Reuter holt sich Doppel-Gold in Klagenfurt

Moderatorin Martina Reuter feierte beim IFBB Diamond Cup in Klagenfurt einen Doppelsieg und sicherte sich damit die Qualifikation für die Europameisterschaft in Spanien.

Kurz vor ihrem Doppelsieg war Martina Reuter auch in der ORF-Sendung „Stöckl live“ zu Gast, wo sie über das Spannungsfeld von Abnehmtrends, Body-Positivity und gesundem Lebensstil diskutierte.

Kurz vor ihrem Doppelsieg war Martina Reuter auch in der ORF-Sendung „Stöckl live“ zu Gast, wo sie über das Spannungsfeld von Abnehmtrends, Body-Positivity und gesundem Lebensstil diskutierte.

„Vor zwei Jahren war ich noch 53 Kilo schwerer. Ich hatte keine Ahnung von Bodybuilding. Keine Ahnung von Wettkämpfen. Keine Ahnung, was mein Körper leisten kann“, gibt Moderation Martina Reuter auf Instagram persönliche Einblicke. Doch heute ist alles anderes. Reuter hat beim IFBB Diamond Cup in Klagenfurt einen Doppelsieg gefeiert. In den Kategorien „Beginners Cup – Fit Model“ und „Diamond Cup – Fit Model“ sicherte sie sich jeweils den ersten Platz und qualifizierte sich damit für die Europameisterschaft am 2. Mai in Santa Susanna, Spanien.

Martina Reuter über ihre Transformation: Von 120 Kilo zur Bodybuilderin

Die 46-Jährige beschreibt ihren Weg als bemerkenswerte persönliche Transformation: Vor rund zwei Jahren wog sie noch über 120 Kilogramm, hatte keine Erfahrung im Bodybuilding und kämpfte mit Selbstzweifeln. Durch konsequentes Training, Disziplin und die Unterstützung ihres Partners und Trainers Vladi Pavlic gelang es ihr, sich nicht nur körperlich zu verändern, sondern sich auch an die Spitze eines internationalen Teilnehmerfelds zu setzen.

Auf Instagram teilte Reuter ihre Begeisterung und Dankbarkeit: „Ich bin Athletin. Ich bin Siegerin. Und ich darf mein Land in Europa vertreten.“ Neben Pavlic lobte sie auch ihr Team und ihre Familie für die Unterstützung auf dem Weg zum Erfolg. Für Reuter ist der Triumph nicht nur sportlicher Erfolg, sondern auch ein Beweis, dass große Ziele in jedem Alter erreichbar sind.

Martina Reuter bei „Stöckl live“

Kurz vor ihrem Doppelsieg war Martina Reuter auch in der ORF-Sendung „Stöckl live“ zu Gast, wo sie über das Spannungsfeld von Abnehmtrends, Body-Positivity und gesundem Lebensstil diskutierte. Dabei teilte sie ihre eigenen Erfahrungen mit Gewichtsreduktion und körperlicher Transformation und zeigte, wie persönliche Disziplin, Selbstakzeptanz und professionelle Unterstützung zu nachhaltigen Veränderungen führen können.





