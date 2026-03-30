Kärntner wollte „Klimabonus 2026“ beantragen, erlebte böse Überraschung

Ein 51-jähriger Mann ist Opfer einer Betrugsmasche rund um den Klimabonus geworden. Über einen gefälschten SMS-Link gab er seine Kontodaten preis, kurze Zeit später wurden von seinem Konto mehrere zehntausend Euro abgebucht.

Ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land ist Opfer einer ausgeklügelten Betrugsmasche geworden, die sich einen vermeintlichen Klimabonus 2026 zunutze machte. Am 24. März erhielt er eine SMS mit einem Link, über den er angeblich den staatlichen Bonus beantragen konnte. Der Mann folgte den Anweisungen und gab seine Bankdaten ein.

Betrugsmasche mit Klimabonus: Kärntner verlor fünfstelligen Betrag

Ein paar Tage später erhielt der Kärntner einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass es derzeit vermehrt zu Betrugsmaschen in Zusammenhang mit dem Klimabonus komme und er aufgrund der Eingabe seiner Kontodaten eine solche Buchung getätigt habe. Um dies Rückgängig zu machen, müsse er weitere Daten in eine App eingeben. „Das Opfer stellte danach fest, dass durch einen bislang unbekannten Täter ein fünfstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht wurde“, teilt die Polizei mit. Er erstattete unverzüglich Anzeige. Weitere Ermittlungen werden geführt.

Warnung vor Klimabonus-Betrugsmasche

Erst kürzlich berichtete 5min.at über die Klimabonus-Betrugsmasche und warnte vor SMS-Nachrichten. Mehr dazu liest du hier: „Klimabonus kehrt zurück! Ab Mai 2026…“: Betrugsmasche ist wieder da. Betrüger versenden laut „Watchlist Internet“ aktuell massenhaft SMS, in denen die Rückkehr des Klimabonus angekündigt wird. Über einen Link gerät man dann auf ein Fake-Portal, dessen einziger Sinn und Zweck das Abgreifen sensibler Daten ist. Dabei haben es die Kriminellen nicht nur auf Adressdaten sondern auch auf Logins für Onlinebanking abgesehen. Dazu versucht man die potentiellen Opfer mit folgenden Zeilen dazu zu bringen, all das auch anzugeben: „Der Klimabonus kehrt zurück! Ab Mai 2026 erhalten Sie bis zu 400 Euro. Melden Sie sich jetzt für die Auszahlung vor.“

Hast du schon einmal eine Betrugs-SMS bekommen? Einmal. Ich bekomme solche Nachrichten ständig. Nein, zum Glück noch nie! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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