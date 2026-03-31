KLAMOUR-Krimi in Klagenfurt: Wo steckt der 25-Kilo-Herkules?

Eigentlich sollte die Herkules-Figur das absolute Highlight von „KLAMOUR“ sein. Doch seit der windigen Nacht ist der starke Mann spurlos verschwunden. Das Klagenfurt Marketing bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Seit dem 19. März verwandeln rund 35 Betriebe die Innenstadt in eine riesige Bühne für Mode, Beauty und Lifestyle. Doch während die Klagenfurter die neuesten Frühjahrstrends bestaunen, fehlt von einem Hauptdarsteller jede Spur. Der „KLAMOUR-Star“, eine rund 25 Kilogramm schwere Herkules-Figur, ist weg. Auf Instagram heißt es vom Stadtmarketing Klagenfurt: „Möglicherweise wurde die Figur in der windigen Nacht einfach vom Winde verweht? Oder probiert er gerade die aktuelle Frühjahrsmode?“ Für die ehrlichen Finder winkt eine Belohnung – CITY 10er.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.03.2026 um 07:35 Uhr aktualisiert