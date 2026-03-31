Irene ist Klagenfurts erste Hallenwartin

„Bisher war der Beruf des Hallenwarts in den Sportstätten der Stadt eine reine Männerdomäne“, berichtet die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung. Seit Anfang März hat sich das jedoch geändert. Irene Tautscher ist die erste Hallenwartin der Stadt Klagenfurt und zuständig für die Ballsporthalle Viktring.

Wer ist Irene Tautscher?

Die Waidmannsdorferin ist selbst sportbegeistert. „Sie fährt leidenschaftlich gerne Ski – im Sommer auf dem Wasser, im Winter auf den Bergen“, so weiter in der Aussendung. Durch einen Bekannten habe sie von der freien Stelle im Sportamt erfahren und sich beworben. „Mich hat es angespornt, dass die Stadt bevorzugt eine Frau als Hallenwartin gesucht hat. Ich bin in unserem Familienbetrieb in der Baubranche aufgewachsen und komme daher ganz gut in einer vermeintlichen Männerwelt zurecht“, so die 47-Jährige, die eigentlich gelernte Juwelierin sowie Pädagogin für Menschen mit Behinderung ist. In ihrem ersten Monat im Dienst hat sie nur positive Erfahrungen gesammelt. Die Kollegen im städtischen Sportamt und die Vereine in der Sporthalle Viktring haben sie von Anfang an gut aufgenommen und integriert.