Laufen für den guten Zweck: Wörthersee Stadion wird zur Charity-Rennstrecke

Im Rahmen der Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ präsentierte Gesundheitslandesrätin Beate Prettner heute ein sportliches Highlight. Das Ziel ist klar: Gesundheitsvorsorge mit sozialem Engagement zu verbinden. „Das Wörthersee Stadion wird an diesem Vormittag zu einem Ort der Bewegung, der Begegnung und der Solidarität“, freut sich Prettner.

Eine Runde mit 1,9 Kilometer

Wer schon immer mal hinter die Kulissen der großen Arena blicken wollte, kommt hier voll auf seine Kosten. Die 1,9 Kilometer lange Runde hat es in sich. Organisator Martin Schumnig betont: „Es geht nicht nur rund ums Spielfeld, sondern auch ein Stück entlang des Fuß- und Radwegs und die Rampe hinauf bis in die erste Etage, die Verteilerebene, des Stadions.“ Egal ob Laufen oder Walking – der Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund. „Wie bei allen Veranstaltungen im Rahmen von ,Gesundheit fördern, Kärnten bewegen‘ geht es nicht um die Höchstleistung, sondern ums Mitmachen, um die Bewegung an sich“, erklärt Prettner. Wer mitmacht, hat automatisch die Chance auf tolle Preise, die um 11.45 Uhr unter allen Startnummern verlost werden.

Reinerlös für die Clown Doctors

Das Beste daran: Jeder Schritt hilft! Das Nenngeld von 15 Euro kommt als Reinerlös direkt den Clown Doctors zugute. Diese besuchen schwerkranke Kinder in Krankenhäusern und schenken ihnen in schweren Zeiten Mut und Lebensfreude. Für Daniel Greiner, Geschäftsführer des Sportparks Klagenfurt, eine Herzensangelegenheit: „Wer schon einmal gesehen hat, wie die Clown Doctors Kindern in Krankenhäusern Hoffnung, Mut und Freude schenken, kann diese Aufgabe gar nicht hoch genug einschätzen.“ Hier kannst du dich anmelden.

Teil eines „gesunden Bogens“

Der Stadionlauf ist eingebettet in ein ganzjähriges Programm. Wer vorher schon trainieren will, hat im April bei Themen-Wanderungen auf den Hemmaberg (11. April) oder im Gailtal (26. April) die Chance dazu. Im Sommer folgen Radtouren und SUP-Spaß, während im September der Airport Night Run wartet. „Regelmäßige Bewegung ist ein zentraler Faktor für körperliche und mentale Gesundheit. Mit dem StadionCharityRun motivieren wir Menschen aller Altersgruppen, aktiv zu werden und dabei Gutes zu tun“, so Prettner.

©Land Kärnten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.03.2026 um 13:18 Uhr aktualisiert