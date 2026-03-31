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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Verkehrsunfall.
Feuerwehr, Polizei und Rettung rückten am Dienstag zu einem Kindergarten-Parkplatz aus.
Magdalensberg
31/03/2026
Verkehrsunfall

Auto kommt von Straße ab und kracht auf Kindergarten-Parkplatz

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag am Parkplatz eines Kindergartens im Gemeindegebiet Magdalensberg. Vier Freiwillige Feuerwehren, die Polizei und das Rote Kreuz standen im Einsatz.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)

Die Freiwilligen Feuerwehren Ottmanach, Pischeldorf, St. Thomas am Zeiselberg und Timenitz sowie die Polizei und das Rote Kreuz wurden am späten Dienstagvormittag zum Parkplatz eines Kindergartens im Gemeindegebiet Magdalensberg alarmiert. Ein Auto ist aus bislang unbekannter Ursache von der Timenitzer Straße (L86b) abgekommen und dort gegen drei abgestellte Fahrzeuge geprallt.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Verkehrsunfall.
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Zu einem Einsatz kam es am Dienstag im Gemeindegebiet Magdalensberg.

Ein Verletzter

„Glücklicherweise befanden sich in den parkenden Fahrzeugen keine Personen“, betont Florian Scherwitzl, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Klagenfurt-Land. Der Unfalllenker wurde in der Folge vom Roten Kreuz erstversorgt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die vier beschädigten Fahrzeuge wurden von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert.

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