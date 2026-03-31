Auto kommt von Straße ab und kracht auf Kindergarten-Parkplatz

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag am Parkplatz eines Kindergartens im Gemeindegebiet Magdalensberg. Vier Freiwillige Feuerwehren, die Polizei und das Rote Kreuz standen im Einsatz.

Die Freiwilligen Feuerwehren Ottmanach, Pischeldorf, St. Thomas am Zeiselberg und Timenitz sowie die Polizei und das Rote Kreuz wurden am späten Dienstagvormittag zum Parkplatz eines Kindergartens im Gemeindegebiet Magdalensberg alarmiert. Ein Auto ist aus bislang unbekannter Ursache von der Timenitzer Straße (L86b) abgekommen und dort gegen drei abgestellte Fahrzeuge geprallt.

© BFKdo Klagenfurt Land Zu einem Einsatz kam es am Dienstag im Gemeindegebiet Magdalensberg.

Ein Verletzter

„Glücklicherweise befanden sich in den parkenden Fahrzeugen keine Personen“, betont Florian Scherwitzl, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Klagenfurt-Land. Der Unfalllenker wurde in der Folge vom Roten Kreuz erstversorgt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die vier beschädigten Fahrzeuge wurden von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert.