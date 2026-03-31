Klagenfurter Kläranlage wird für 85 Millionen Euro ausgebaut

2027 wird die Abwasserreinigungsanlage in der Boltzmannstraße in Klagenfurt 60 Jahre alt – und platzt fast aus allen Nähten. Deshalb sind nun eine Modernisierung sowie ein Ausbau geplant: Künftig soll sie 330.000 statt 300.000 Einwohner aus der Landeshauptstadt sowie ihren elf Umlandgemeinden versorgen können. Außerdem steigt die hydraulische Leistungsfähigkeit der Anlage. Bei Regen kann sie dann bis zu 1.850 Liter pro Sekunde bewältigen, das Beckenvolumen wächst ebenfalls auf 27.000 Kubikmeter.

Ausbau kostet 85 Millionen Euro

„Die geschätzten Baukosten für die notwendige Modernisierung der Kläranlage belaufen sich aktuell auf rund 85 Millionen Euro. Die Finanzierung des Projektes wird über die Entnahme aus den zweckgebunden Haushaltsrücklagen Kanalisation durchgeführt. Zudem sollen Förderungen von Bund und Land lukriert werden“, versichert Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ). Bereits Anfang März wurde das zweistufige europaweite Vergabeverfahren für einen Generalunternehmer+ eingeleitet. Im April wird die Ausschreibung für die Projektbegleitung und Kontrolle online gehen.

©Stadtkommunikation Helge Bauer Am Foto: Stadträtin Sandra Wassermann

Ausschreibung startet

Im Oktober will man die Zuschlagsentscheidung für den Generalunternehmer+ treffen. „Die Ausschreibung eines Generalunternehmer+ wird auf Grundlage eines detaillierten Raumbuches, des wasserrechtlichen Genehmigungsbescheides und eines vollständigen Betriebskonzeptes durchgeführt. Vorgeschrieben wird, dass der Generalunternehmer+ die Anlage für mindestens sechs Monate gemeinsam mit der Abteilung Entsorgung betreibt“, so Gernot Bogensberger, Leiter der Abteilung Entsorgung. In diesem Probebetrieb ist auch die Bestätigung des Abwasserbehandlungspreises laut Ausschreibung ein wichtiges Kriterium. Durch die Modernisierung der Technik wird es möglich, 15 bis 20 Prozent der Kosten im Betrieb einzusparen.

Baubeginn noch im November?

Bereits Ende des Jahres könnte der Spatenstich für den Ausbau der Kläranlage erfolgen. Die Bauphase ist bis 2030 geplant – parallel zum laufenden Betrieb. Ab 2031 werden die alten Teile schrittweise stillgelegt und die neuen aktiviert. Danach folgt bis 2032 der Probebetrieb und die abschließende wasserrechtliche Endüberprüfung.