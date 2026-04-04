Spektakuläre Hautkunst: Tattoo-Elite kommt 2027 nach Klagenfurt

Eine außergewöhnliches Event sorgt kommendes Jahr in Klagenfurt für Aufsehen: Die Wildstyle & Tattoo Messe gastiert im Oktober 2027 in der Landeshauptstadt - und mit ihr die Crème de la Crème der internationalen Tattoo-Szene.

Der Termin steht: Am 2. und 3. Oktober 2027 macht die Wildstyle & Tattoo Messe Station in Klagenfurt. Inzwischen gibt es das Event – bei dem Tätowierkunst, Piercings und ein einzigartiges Showprogramm aufeinander treffen – seit über 30 Jahren. Ursprünglich war es die erste Tattoo-Veranstaltung Österreichs.

Hautkunst, Rock und Streetfood

Inzwischen hat die Messe internationale Bekanntheit erlangt. Über hundert Tattookünstler kommen dort zusammen. Zudem warten Freakshows, Auftritte diverser Rock- und Metal-Bands und das European Streetfod Festival (am Vorplatz der Messeveranstaltung). Hinter der Ausstellung, welche inzwischen mehr als drei Millionen Besucher zählt, steckt seit jeher Jochen Fckng Auer. Termine gibt es im kommenden Jahr übrigens auch in Graz, Wien, Wiener Neustadt, Innsbruck, Linz und Salzburg.